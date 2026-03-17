V Českých Budějoviciach končia Slováci i bývalý hráč Slovana. Petrovický má byť trénerom

Matej Kašlík
ČTK|17. mar 2026 o 10:51
Príchod slovenského kouča ešte Motor oficiálne neoznámil.

Vedenie extraligových Českých Budějovíc na klubovom webe zverejnilo zoznam šiestich hráčov, ktorí nebudú v budúcej sezóne nosiť farby Motora.

Na juhu Čiech končia obrancovia Milan Doudera s Šimonom Kubíčkom a útočníci Brant Harris, Matej Kašlík, Filip Přikryl a Adrián Holešinský.

Už skôr bolo jasné, že v klube končí športový manažér Jiří Novotný a tréneri Ladislav Čihák s Jiřím Hanzlíkom.

Novotného pozíciu už prevzal Václav Nedorost, novým hlavným trénerom by sa mal stať Róbert Petrovický. Príchod slovenského kouča, ktorý v aktuálnej sezóne viedol extraligovú Olomouc, ale Motor ešte oficiálne neoznámil.

    Matej Kašlík
    Matej Kašlík
    V Českých Budějoviciach končia Slováci i bývalý hráč Slovana. Petrovický má byť trénerom
    dnes 10:51
