V Českých Budějoviciach končia Slováci i bývalý hráč Slovana. Petrovický má byť trénerom

Vedenie extraligových Českých Budějovíc na klubovom webe zverejnilo zoznam šiestich hráčov, ktorí nebudú v budúcej sezóne nosiť farby Motora.
Na juhu Čiech končia obrancovia Milan Doudera s Šimonom Kubíčkom a útočníci Brant Harris, Matej Kašlík, Filip Přikryl a Adrián Holešinský.
Už skôr bolo jasné, že v klube končí športový manažér Jiří Novotný a tréneri Ladislav Čihák s Jiřím Hanzlíkom.
Novotného pozíciu už prevzal Václav Nedorost, novým hlavným trénerom by sa mal stať Róbert Petrovický. Príchod slovenského kouča, ktorý v aktuálnej sezóne viedol extraligovú Olomouc, ale Motor ešte oficiálne neoznámil.