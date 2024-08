Martin Pospíšil možno odmietne reprezentovať s hráčmi z KHL: Je to ťažká situácia

Krok však bezpochyby rozdelí hokejových fanúšikov. A nemusí sa to týkať len verejnosti, ale aj samotných hráčov.

„Máme tu osem alebo deväť hokejistov, posledné roky sme mali ťažkú situáciu. Keďže je však na Slovensku nová vláda, zmenili to. Teraz už nás môžu zavolať,“ doplnil.

Obranca, ktorý sa chystá do Ruska, povedal, že už dostal pozvánku.

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja pozve hokejistov z KHL na olympijskú kvalifikáciu. Takéto informácie sa včera dostali do slovenských médií vďaka rozhovoru ruských médií s Máriom Grmanom .

“Zaskočila ma tá správa, uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo som sa všetko dozvedel len pred chvíľou. Musím tú informáciu najprv spracovať. V najbližších dňoch sa rozhodnem, či pôjdem reprezentovať,” vyjadril sa pre Denník Šport.

Prvým Slovákom, ktorý potvrdil pochybnosti, je útočník Martin Pospíšil. Toho už reprezentácia oficiálne oznámila ako posilu, no nevie, či príde.

“Som človek, ktorý má morálne zásady, cez ktoré sa dá ťažko prejsť. Je to ťažká situácia, keďže si môžem splniť sen zahrať s bratom. Je to stále pre mňa česť obliecť si národný dres. Niekedy však musí dať človek šport bokom, ale rozpráva sa mi o tom teraz ťažko. Rozhodnem sa v najbližších dňoch,” vyhlásil útočník Calgary Flames.

Jeho strata by pritom bola citeľná. Na posledných majstrovstvách sveta patril k najlepším Slovákom, zakončil ich s tromi gólmi a siedmimi bodmi v siedmich dueloch.

“Určite sa porozprávam s viacerými najbližšími ľuďmi, zaujímajú ma ich názory na túto situáciu. Nechcem rozdeľovať spoločnosť, či ľudí na hokejovom zväze, ale informácia to nie je príjemná. Musím sa s tým popasovať a dať definitívne rozhodnutie, či prídem reprezentovať alebo nie,” pokračoval.

“Mrzí ma to, po kariére by som tu chcel žiť a vychovávať deti. Preto rozmýšľam, ako sa teraz zachovám, lebo svojím postojom môžem ovplyvniť aj budúcu mládež. Milujem hokej a reprezentáciu, ale v tejto chvíli je to náročné.”

V minulosti sa k účasti hráčov z KHL v reprezentácie negatívne vyjadrili aj Róbert Lantoši. Peter Cehlárik zas priznal, že z ligy odišiel práve z dôvodu vojny na Ukrajine.

Návrat po dvoch rokoch

Hráči z KHL reprezentovali Slovensko naposledy na MS 2022. O rok neskôr zväz ich absenciu zdôvodnil pokojom na prípravu, naposledy tým, že nemohli prísť pre vlastné dôvody.

Teraz už im, zdá sa, nič nebude brániť. Dvere do reprezentácie im definitívne otvorilo referendum klubov, z ktorých tesná väčšina, konkrétne 52 percent, bola za ich príchod do národného tímu.