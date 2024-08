Inicioval anketu o hráčoch z KHL v reprezentácii. Výbor má poznať názor klubov, tvrdí Mráz

V prvom rade sme sa rozhodli, že chceme slovenského alebo českého trénera. Absolvovali sme niekoľko rozhovorov a ako najlepšia voľba nám vyšiel práve Martin Štrba. Dôležitým faktom bolo, že v minulosti za HKM hral, poznal prostredie a my jeho. A v prvom rade sa stotožnil s našou predstavou o štýle hry a koncepciou rozvoja.

Do HKM Zvolen prichádza nový kouč Martin Štrba. Prečo ste sa rozhodli práve preňho?

V rozhovore pre Sportnet sa vyjadril, prečo to považoval za dôležité. Ako prezident HKM Zvolen však ponúkol aj odpovede na ďalšie otázky - nového trénera, legionárov či ciele klubu v ďalšej sezóne.

Bol to jeden z dôvodov.

To absolútne nemalo žiaden vplyv, naopak, po jeho príchode do Humenného sa hra a výsledky klubu pozdvihli.

Náklady na platy hráčov prognózujeme s miernym nárastom. To znamená maximálne do 10 percent.

Zároveň za veľmi dôležitý považujeme aj rozvoj mladých hráčov. Preto budeme požadovať, aby tých najtalentovanejších zapracovával do A-tímu, aby sa mohli stať jeho stabilnou súčasťou. Príkladov v našom klube máme dostatok.

V posledných rokoch máme len tie najvyššie ambície, to znamená do štvrtého miesta po základnej časti a účasť v semifinále play-off. V prvom rade sa však chceme prezentovať rýchlym útočným hokejom. Chceme, aby hráčov viedol k tomu, že v prospech klubu treba odovzdávať všetky svoje schopnosti a aj kus srdca.

Čo si sľubujete od Andreja Kudrnu, ktorý sa na Slovensko vracia z Česka?

O Andreja Kudrnu sme mali záujem od chvíle, keď sme dostali informáciu, že z rodinných dôvodov sa chce vrátiť na Slovensko. Je to Slovák, reprezentant. Hráčov jeho kvalít hrajúcich na Slovensku nie je veľa a my sme hrdí, že v našom klube ich máme niekoľko. Spolu by mali tvoriť veľmi kvalitnú kostru tímu.

Záujem oňho mali viaceré kluby. Prečo zvíťazil práve Zvolen?