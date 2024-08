Rusi stúpajú v rebríčku IIHF, hoci nehrajú. Slovensko preto musí hrať kvalifikáciu

Koniec koncov, v Miláne by v prípade účasti pod piatimi kruhmi obhajovali reprezentanti senzačný bronz z Pekingu.

Slovensko zabojuje v konkurencii Rakúska, Maďarska a Kazachstanu o postup na najvýznamnejší medzinárodný turnaj. Bude favoritom a malo by postúpiť.

Slovensko sa dlhodobo pohybuje v rebríčku IIHF na deviatom mieste. To je prvé nepostupové, no zároveň pre tento tím znamená výhodu domáceho prostredia a rolu favorita, teda najlepšieho zo všetkých účastníkov kvalifikácie.

Znamená to, že z 12 účastníkov poznáme už deviatich, resp. ôsmich. Ide o Kanadu, USA, Švédsko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko, Nemecko a Taliansko. Účasť Ruska je zatiaľ otázna a rozhodne sa o nej vo februári.

Rusi bodujú

IIHF udeľuje body do rankingu podľa stanoveného kľúča.

Za prvé miesto na MS alebo olympiáde dostane reprezentácia za bežných okolností 1600 bodov, za druhé 1560 bodov a za tretie 1520 bodov. Potom sú rozdiely 20-bodové s výnimkou rozdielov medzi 4. a 5. miestom a 8. a 9. miestom.

Tieto hodnoty postupne strácajú na podiele, aby sa čo najlepšie zohľadnila momentálna sila tímu. Medziročne klesajú o 25 percent, čo znamená, že sa do rankingu počítajú posledné štyri majstrovstvá sveta a olympiáda. Na týchto turnajoch medzi rokmi 2020-2023 Slováci skončili tretí, dvakrát ôsmi a raz deviati.

Napriek tomu to nestačí, a to predovšetkým z toho dôvodu, že hlavní konkurenti Švajčiari a Nemci skončili za uplynulé svetové šampionáty zarátané do predkvalifikačného cyklu vždy lepšie.

Ruskí hokejisti sa však nezúčastnili na ostatných troch turnajoch a ak by za ne boli dostali nula bodov, nemali by šancu byť v najlepšej osmičke.