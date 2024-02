Pospíšil o novej zmluve: Je to iba začiatok. Dám do toho všetko

"Znamená to pre mňa veľa, hlavne preto, lebo nebolo ľahké sa sem dostať. Teším sa, že budem hrať za Flames ďalšie dva roky. Calgary má skvelých fanúšikov, je to zábava hrať tu," vyjadril sa Pospíšil.

"Je to skvelý pocit, ale nič nie je hotové. Je to iba začiatok. Dám do toho všetko každý deň ako som to robil predtým. Môj štýl je založený na tvrdej práci a chcem to priniesť každý deň, hoci to moji spoluhráči nie vždy oceňujú na tréningoch," usmial sa nováčik, ktorý sa súperom svojou tvrdou a rýchlou hrou ľahko dostáva pod kožu.

"Podľa mňa si to zaslúžil. Keď s Connorom Zarym prišli do tímu, mali sme problémy a myslím si, že Marty priniesol do nášho tímu najmä dynamiku vďaka svojej rýchlosti, ale aj veľkosti a fyzickým schopnostiam. To nám pred jeho príchodom chýbalo," skonštatoval.

"Našiel tú dieru v našej zostave a zaslúži si za to pochvalu, lebo je naozaj dôležitou postavou pre naše mužstvo. Keď nám niekedy vypadne, vždy si to všimnete, to už hovorí samo za seba, akým hráčom sa stal."

Flames vkladajú do mladíka veľké nádeje. Tréner Huska prezradil, že manažér Craig Conroy v ňom videl veľký potenciál a preto si ho chcel udržať.

"Vždy v neho veril, len mal v AHL problém zostať dlhodobo zdravý. Už vtedy ste sa pri pohľade naňho mohli pýtať: Prečo vlastne nehrá v NHL? Myslím si, že sa dostal do bodu, keď už chápe, ako musí hrať, aby hral v NHL konzistentne."