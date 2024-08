Nerád býva druhý, vlani by o cene ani nesníval. Veľké zadosťučinenie, hovorí Pospíšil

Druhé miesto v prestížnej ankete mu vyniesla práve kombinácia prelomovej klubovej sezóny s vydarenými MS.

"Keď sa spätne pozerám, zmenilo sa toho veľmi veľa. Nerád bývam druhý, ale rok dozadu by som ani len nesníval o takom umiestnení v tejto konkurencii. Nesmierne ma to teší a za tie roky odriekania a všetky prekážky, ktorými som si prešiel, je to veľké zadosťučinenie.

Stále sa chcem zlepšovať a neuspokojovať sa s tým. Každý, kto ma pozná, veľmi dobre vie, že sa to nestane a je to len skvelá motivácia do ďalšej práce," vyjadril sa Pospíšil.