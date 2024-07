Zostane Nečas v Caroline? Nejako sa to vyrieši, uisťuje manažér a rokuje s Čechom

Čech a zástupcovia klubu by mali absolvovať arbitrážne konanie. To je naplánované na 4. august.

"S Nečasovým agentom naďalej komunikujeme a snažíme sa vyjednať kontrakt. Obe strany by boli radšej, ak by sa to nemuselo riešiť pred súdom. Tak či onak, napokon sa to nejako vyrieši," povedal Tulsky.