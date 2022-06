Gernát sa chystá na sezónu v Lausanne. Slováci sú súťaživejší ako Švajčiari, vraví

"Myslím si, že môžem byť spokojný. Zo začiatku som si trochu zvykal, ale od polovice sezóny sa to rozbehlo. Dostával som veľký priestor, body začali pribúdať. Trochu ma mrzí iba to, že sme vo štvrťfinále play-off viac nepotrápili Fribourg.

O rok by sme chceli dosiahnuť viac a svedčí o tom aj posilnenie tímu o niektorých dobrých hráčov," zhodnotil 29-ročný Prešovčan svoje pôsobenie v HC Lausanne pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

"Tréner mi už poslal očakávania na novú sezónu, ale ja stále hovorím, že takých dvadsať bodov je fajn. Prvoradé však je, aby proti mne nepadali góly. Som predsa obranca a to musí byť priorita.

Doma v Prešove ma ľudia spoznávajú a každý mi hovorí, ako tú olympiádu sledoval a držal nám palce. Vo Švajčiarsku to so mnou ľudia predsa len takto neprežívali," uviedol šampión kanadskej juniorskej súťaže WHL s tímom Edmonton Oil Kings v roku 2012.

Účastník dvoch seniorských svetových šampionátov priznal, že nie je jednoduché dostať sa do švajčiarskej NLA: "Kluby si vyberajú top hráčov s minulosťou z NHL a popredných európskych líg.

V posledných rokoch sme si však urobili dobré meno aj my Slováci a svedčí o tom aj príchod Peťa Cehlárika do nabitého Zugu," myslí si Gernát, ktorého do zámorskej NHL draftoval klub Edmonton Oilers v roku 2011 zo 122. miesta.

Švajčiari sú iní ako Slováci

V profilige si nikdy nezahral, no v AHL absolvoval spolu 139 zápasov so ziskom 33 bodov v dresoch tímov Oklahoma City Barons, Bakersfield Condors a San Diego Gulls.

Gernát si všimol počas pôsobenia vo Švajčiarsku rozdielny prístup hráčov k zápasom oproti najvyšším súťažiam na Slovensku a v Česku. "Hráči sú tam pokojnejší a švajčiarska nátura je celkovo menej súťaživá ako u nás.

V Česku a na Slovensku sme takí viac burcujúci a hráči dokážu strhnúť tím.

V Lausanne sme sa to snažili hnať spoločne s Jirkom Sekáčom, pretože miestami mi to prišlo tak, ako keby sa domáci hráči iba prišli zúčastniť zápasu a potom ísť preč," dodal účastník Spenglerovho pohára aj hokejovej Ligy majstrov, ktorý absolvuje letnú prípravu prevažne doma. Má však za sebou už aj testy v Lausanne.