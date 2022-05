Gernát môže získať dva tituly: Neúčasť syna na MS? Nejde o osobné dôvody

PREŠOV. V sobotu 14. mája odštartuje finálová séria play off Niké handball extraligy. Pôjde o východniarsku záležitosť medzi obhajcom titulu Tatranom Prešov a HK Košice.

Má mládežnícke, chce aj seniorský

Úspešný mládežnícky tréner Marek Gernát má síce vo svojej zbierke bohatú paletu prvenstiev zo žiackych i dorasteneckých súťaží, seniorské mu však v nej chýba.

„Nemám síce presnú evidenciu mládežníckych titulov, ale desať ich je určite,“ odhadol Gernát.

„Momentálne bojujem na dvoch frontoch. Dúfam, že finále s Košicami zvládneme v najkratšom možnom termíne. V takom prípade by som mal čas sa dôkladne pripraviť aj na záverečné súboje o titul s mladšími dorastencami. Bolo by to nádherné byť majstrom Slovenska s oboma tímami,“ netají Gernát, ktorého prioritou je aktuálne príprava na zápasy s HK Košice.