Budú Capitals bez Fehérváryho? Nie je to ideálne, hovorí tréner

Do tretej tretiny už nenastúpil. "Nie je to ideálne, ešte to vyhodnotíme. Máme v defenzíve ťažkosti," uviedol pre klubový web tréner Spencer Carbery.

NEW YORK. Slovenský hokejista Martin Fehérváry si pripísal druhý bod v prebiehajúcej sezóne NHL, keď sa v noci na sobotu jednou asistenciou podieľal na víťazstve Washingtonu nad New Jersey 4:2.

Podľa štatistík Sportsnet sa stal prvým hráčom Flames od roku 2013, ktorý strelil dva góly v prvých troch zápasoch v najlepšej hokejovej lige sveta. Pred ním sa to pred desiatimi rokmi podarilo Seanovi Monahanovi.

"Je to skvelý pocit, no bol by ešte lepší, ak by sme dnes zvíťazili. Chcem pomôcť tomuto mužstvu, priniesť do nehu energiu a zručnosti.

V tom chcem ďalej pokračovať. Rád by som pomáhal tímu k víťazstvám," povedal 23-ročný rodák zo Zvolena pre Sportsnet 960 The Fan.