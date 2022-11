Fehérváry bude opäť spomínať na zosnulú mamu. Vlani zažil emotívny moment

WASHINGTON. Slovenský hokejista Martin Fehérváry si v sobotňajšom zápase zaspomína na svoju mamu Gabiku, ktorá zomrela v roku 2009 na rakovinu pľúc. Obranca Washingtonu Capitals odohrá s Coloradom Avalanche stretnutie zvané "Hockey Fights Cancer" (pozn.: "Hokej bojuje proti rakovine"). Gabika bola zdrojom inšpirácie počas celej cesty 23-ročného mladíka od nádejného mladého hráča vyrastajúceho v Bratislave až po etablovaného obrancu NHL.

Emotívny minulý rok "Zomrela, keď som mal 9 rokov, ale aj tak bola veľkou súčasťou môjho života a mali sme naozaj blízky vzťah. Bola to ťažká strata," citoval Fehérváryho oficiálny portál NHL.

Špeciálny moment, ktorý zažil počas predošlého zápasu Hockey Fights Cancer proti Pittsburghu Penguins 14. novembra 2021, však pravdepodobne neprekoná. Pri víťazstve 6:1 vtedy strelil gól. VIDEO: Martin Fehérváry a jeho gól v minuloročnom zápase Hockey Fights Cancer

"Toto je pre mamu! Naozaj mi chýbaš," zverejnil vtedy na sociálnej sieti. Dodnes na stretnutie spomína so silnými emóciami: "Som naozaj šťastný, že NHL robí Hockey Fights Cancer. Je to dobrá vec a príležitosť niekomu pomôcť. Viem, aké je ťažké, keď niekto z vašej rodiny bojuje s rakovinou." Obranca Capitals má ešte staršieho brata Gabriela a mladšiu sestru Moniku, no bol to práve on, kto mal k mame najbližšie. "Asi som bol ako mamičkin chlapec. Moja sestra bola naozaj malá a môj starší brat bol vždy skôr sám so sebou. Nedával najavo svoje emócie. Ja som s mamou trávil množstvo času, veľa som sa s ňou rozprával a robil som s ňou doslova všetko," spomína.

Hoci mal v čase, keď Gabike diagnostikovali rakovinu, iba sedem rokov, z dvoch rokov boja si pamätá veľa: "Vždy jej bolo zle. Bolo mi jej ľúto, ale aj tak som bol rád, keď ma vyzdvihla zo školy. Necítila sa dobre, takže som si tie chvíle veľmi vážil. Aj keď bola chorá, občas prišla na moje zápasy. Sú to naozaj pekné spomienky, keď sa tam objavila." Oporou mu boli spoluhráči Keď mal Fehérváry 5 rokov, jeho rodičia a malá skupina ostatných rodičov sa rozhodli prejsť do novej hokejovej školy Svišť. Otec Mário a mama Gabika ho striedavo brávali na tréningy a zápasy. Po diagnostikovaní rakoviny sa Gabikinou podpornou skupinou stali aj rodičia a hráči Svišťa. "Počas víkendov, keď bolo mame naozaj zle, ma spoluhráči pozývali k sebe. Brávali ma lyžovať alebo sme chodili na hokejové turnaje. Jednoducho sa snažili pomôcť," hovorí obranca. To pokračovalo aj po jej smrti. "Bola to naozaj úzka skupina. Ľudí v nej nebolo veľa, no všetci si zároveň pomáhali, rovnako ako pomáhali aj nám. Bol to veľmi príjemný pocit, keď im na nás tak záležalo," povedal slovenský obranca. Vo veku 15 rokov odišiel hrať do Švédska, čo bol ďalší krok k úspešnému draftu NHL v roku NHL 2018, keď si ho zo 46. miesta vybral Washington.