Excelentný korčuliar a top obranca. Fehérváry je najlepší mladík vo Washingtone

WASHINGTON. Slovenský obranca Martin Fehérváry je najlepší mladý talent Washingtonu Capitals, myslí si odborník na prospekty Corey Pronman.

Pre TheAthletic vydáva rebríčky mladých nádejí každého tímu a Washington podľa neho nemá lepšieho mladého hráča do 22 rokov.

Fehérváry sa ukazuje ako skvelá voľba v druhom kole draftu. Pronman píše, že jeho korčuľovanie a bojovnosť sú v NHL nadpriemerné. V rodákovi z Bratislavy vidí hráča, ktorý bude hrať na vrchu zostavy, teda v prvom obrannom páre.

"Fehérváry vletel do ligy vo veku 22 rokov a vo Washingtone hral ako obranca do top štvorky. Je excelentný korčuliar so skvelým motorom a slušnou veľkosťou. Táto kombinácia mu pomáha zastavovať veľa akcií súpera," opisoval obrancu Pronman.