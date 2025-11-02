VIDEO: Chromiak s Regendom opäť nastúpili proti sebe. Obaja sa tešili z gólu, bodoval aj Mišiak

Pavol Regenda.
Pavol Regenda. (Autor: SJ Barracuda/X)
Sportnet, TASR|2. nov 2025 o 07:06 (aktualizované 2. nov 2025 o 08:46)
San Jose tentokrát zdolalo Ontario prehru 4:2.

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda dosiahol prvý bod a gól v prebiehajúcom ročníku nižšej zámorskej AHL.

VIDEO: Presný zásahu Regendu

Pomohol ním k triumfu San Jose Barracuda nad Ontariom 4:2, keď uzatváral výsledok po asistencii Filipa Bystedta.

Jeho tím tak vrátil prehru Reign z predošlého dňa. Za hostí gólovo udrel ďalší Slovák Martin Chromiak, ktorý v polovici duelu znížil na 1:2.

VIDEO: Chromiakov gól

Martin Mišiak zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Rockford IceHogs prehrali doma s Grand Rapids Griffins 2:4.

Pre dvadsaťjedenročného útočníka to bol prvý bod v sezóne.

VIDEO: Mišiakova asistencia spoza brány

    dnes 07:06
