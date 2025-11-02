VIDEO: Chromiak s Regendom opäť nastúpili proti sebe. Obaja sa tešili z gólu, bodoval aj Mišiak

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda dosiahol prvý bod a gól v prebiehajúcom ročníku nižšej zámorskej AHL.
VIDEO: Presný zásahu Regendu
Pomohol ním k triumfu San Jose Barracuda nad Ontariom 4:2, keď uzatváral výsledok po asistencii Filipa Bystedta.
Jeho tím tak vrátil prehru Reign z predošlého dňa. Za hostí gólovo udrel ďalší Slovák Martin Chromiak, ktorý v polovici duelu znížil na 1:2.
VIDEO: Chromiakov gól
Martin Mišiak zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Rockford IceHogs prehrali doma s Grand Rapids Griffins 2:4.
Pre dvadsaťjedenročného útočníka to bol prvý bod v sezóne.
VIDEO: Mišiakova asistencia spoza brány
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: