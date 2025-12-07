VIDEO: Strelil gól aj asistoval. Chromiak na farme Los Angeles vedie produktivitu

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa podieľal gólom a asistenciou na triumfe Ontaria Reign nad Calgary Wranglers 6:1 v nočnom zápase AHL.
Dvadsaťtriročný útočník bodoval v uplynulých šiestich zo siedmich duelov a po 20 zápasoch má na konte 16 bodov (7+9).
Chromiak je taktiež na čele tímovej produktivity. Rovnaký počet bodov má aj jeho spoluhráč Švéd Andre Lee.
Naďalej čaká na svoju súťažnú premiéru v drese klubu NHL Los Angeles Kings.
