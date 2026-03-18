VIDEO: Jedlička si ukončil bodové suchoty. Predviedol skvelý hit a spoluhráč trafil presne

Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles.
Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles.
Sportnet|18. mar 2026 o 08:30
V 34 zápasoch AHL dosiahol dva góly a šesť asistencií.

Slovenský hokejista Maroš Jedlička po desiatich zápasoch bodoval v nižšej zámorskej súťaži AHL.

Dvadsaťtriročný útočník však po stretnutí nemal dôvod na radosť, keďže jeho Colorado Eagles prehralo doma so San Diegom Gulls 5:6 po nájazdoch.

Jedlička v 26. minúte predviedol skvelý hit pri mantineli proti Jackovi Ahcanovi, získal puk a našiel na modrej čiare Keatona Middletona. Kanadský obranca zamieril presne a vyrovnal na priebežných 2:2.

Slovenký útočník nastúpil v tejto sezóne v 34 zápasoch AHL a dosiahol dva góly a šesť asistencií.

VIDEO: Jedličkov hit a asistencia na gól

Adam Sýkora  nebodoval už v štvrtom zápase v sérii, ale jeho Hartford vyhral nad Charlotte 5:2. Obranca Jozef Viliam Kmec si pripísal plusový bod a Henderson triumfoval na ľade Calgary 6:5.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles.
    Maroš Jedlička v drese Colorada Eagles.
    VIDEO: Jedlička si ukončil bodové suchoty. Predviedol skvelý hit a spoluhráč trafil presne
