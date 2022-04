Daňo po tvrdom zákroku: Nechcel ma zabiť, bola to nešťastná náhoda

"Bol to nešťastný faul. Určite ma nechcel brutálne zabiť. Verím, že tam išiel s čistým úmyslom hrať telo, bohužiaľ, pokĺzol som sa. Nešťastná náhoda," opísal Daňo stret so Ševcom, ktorý je známy extrémne tvrdou hrou.

Po tvrdom zákroku bol Daňo otrasený, no napokon bol schopný pokračovať v hre a v závere dokonca asistoval pri góle krajana Miloša Romana do prázdnej bránky, ktorý spečatil víťazstvo 3:0.

"Je to ich kapitán, kľúčový hráč vzadu, jeho absencia bola citeľná. Celkom dobre sme to zvládli a využili," pochvaľoval si Daňo.

Rozhodcovia vylúčili Ševca na päť minút plus do konca zápasu. Skúsený obranca Mladej Boleslavi veľmi chýbal.

Slovenský krídelník sa ťažko zdvíhal z ľadu, ale napokon bol v poriadku: "Netušil som, že príde náraz. Trafil ma cez hlavu do ramena. Prebolelo to. Trošku som bol otrasený. Chvíľu som si postál, ale na presilovku som išiel. Našťastie je všetko v poriadku a verím, že tomu tak bude aj v ďalších zápasoch."

Daňo má v piatich zápasoch play off na konte dva kanadské body (1+1). V nedeľu dokázal rozvlniť sieť, no arbitri mu po porade s videorozhodcom gól neuznali pre hru so zdvihnutou hokejkou: "Videl som len puk, ktorý letel na bránku. Skúsil som ho tečovať, bolo to tesné. Videorozhodca rozhodol, že bola vysoká hokejka, tak to musíme akceptovať. Nabudúce sa snáď šťastie prikloní na našu stranu."