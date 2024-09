Studenič o odchode z reprezentácie: Nikto za mnou neprišiel ako chlap

Zatvoril si tak dvere do reprezentácie. Potvrdil to generálny manažér Miroslav Šatan , ktorý povedal, že s ním do budúcna už nebudú komunikovať.

Prvé precitnutie nastalo hneď po príchode do kabíny, kde som si z papiera na dverách prečítal, že som mimo základnú zostavu. Prekvapilo ma to, ale povedal som si, že sa to ešte asi zmení. Keď ani po 3 dňoch od môjho príchodu nikto z trénerov nebol schopný si so mnou sadnúť a normálne chlapsky povedať, že sa takto rozhodli, čo by som plne rešpektoval, tak som sa musel spýtať ja.

Odpoveď bola, že je to kvôli turnaju, na ktorom som bol s Färjestadom a prišiel som na zraz reprezentácie o jeden deň neskôr. Realizačný tím som o tejto skutočnosti vopred informoval a nemali s tým problém (nepadlo ani slovo o 13. útočníkovi či tribúne). Nie, nechcel som si vyplakať miesto v zostave, ale radšej by som uprednostnil prípravu na sezónu ako vysedávať na striedačke/tribúne či opierať sa o mantinel počas tréningu alebo zápasu.

Rozhodnutie trénerov o zostave plne rešpektujem, každý jeden z chalanov si zaslúži hrať, sú to super hokejisti. Len som mal pocit, že miesto alebo úlohu, ktorú mi pridelili, mohol dostať niekto mladší, ktorý by aspoň nasal reprezentačné skúsenosti a preto mojej nominácii nerozumiem. S rešpektom by som prijal nepozvanie na olympijskú kvalifikáciu. Ja som sa zatiaľ mohol v pokoji aklimatizovať a pripraviť na náročnú sezónu v novom klube a prísť na iný reprezentačný zraz.

Nie som nahnevaný ani urazený a verím tomu, že Slovensko ešte v budúcnosti reprezentovať budem. Ale predchádzať tomu musí férová komunikácia a vzájomný rešpekt.