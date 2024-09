Šatan chce o päť rokov šampionát na Slovensku: Komunikácia so Studeničom už nebude

Som veľmi spokojný a chcem zložiť poklonu hráčom za to, ako hrali a bojovali. Určite nebolo jednoduché hrať v takomto termíne. Viem, aké je to náročné. Hocičo sa mohlo stať, ale všetci bojovali a som veľmi rád, že títo chlapci prišli a vybojovali olympiádu pre Slovensko.

Šimon Nemec sa v zápase proti Maďarsku zranil. Prebehla komunikácia s vedením New Jersey Devils?

Áno a nie sú to príjemné veci. Keď sa vám podarí dohodnúť s manažérom, aby hráč prišiel, má obavy, aby sa nezranil a neprišiel do kempu so zranením. Aj preto možno dvaja kľúčoví hráči nehrali.

No a keď to zranenie príde, potom nie je jednoduché volať s manažérom a oznámiť mu to. Verím, že Šimon bude čo najskôr späť. Všetky lekárske správy sme poslali do New Jersey, kde sa o neho postarajú.