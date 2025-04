Hrivík sa sťahuje zo severu Európy. Po konci v Leksande prestúpil do Česka

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Marek Hrivík bude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v tíme HC Vítkovice v českej extralige.

Hrivík sa sťahuje do Česka po predčasnom ukončení spolupráce so švédskym klubom Leksands IF, kde mal platnú zmluvu do roku 2026.