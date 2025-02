Musel prekonať ťažké chvíle. Hrivík sa vrátil na ľad po troch mesiacoch a okamžite bodoval

Prognóza hovorila, že hrať by mohol v polovici alebo na konci januára. Do zápasového kolotoča sa vrátil ale až na konci februára.

Zasekol som to na stred a ocitol sa v dobrej pozícii. Skúsil som vystreliť a padlo to tam,” povedal Tamáši pre klubový web. Hradec vyhral v Pardubiciach po troch rokoch a vo vyrovnanej tabuľke sa posunul už na 3. miesto.

„Zdalo sa mi, že nám zašiel do brankára, tak som sa ho snažil vytiahnuť. Do toho mi povedal, tak poď. Pre mňa to trvalo asi sekundu, neviem, ako to vyzeralo. Chytili sme sa, jednu trafil a potom sme spadli,” opísal pästný súboj Čerešňák.

Pardubice figurujú stále na druhej priečke. Po nedeľnej prehre s Mountfieldom strácajú na prvú Spartu 11 bodov.

Lukáš Cingel

Posledným Slovákom, ktorému sa v uplynulom týždni darilo na českom ľade, bol Lukáš Cingel. Útočník Komety Brno odohral tri zápasy a v dvoch sa mu podarilo bodovať.

Ešte v stredu gólom a asistenciou režíroval jasný triumf 3:0 na domácom ľade proti Hradcu.

Skóroval v 36. minúte, keď si nakorčuľoval medzi obrancov Hradca Králové a v rýchlosti dostal puk za chrbát Stanislava Škorváneka. Bol to jeho jubilejný 10. gól v sezóne.

VIDEO: Gól Lukáša Cingela proti Hradcu Králové