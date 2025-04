Bartánus sa teší z rekordného titulu: Som na to hrdý, nikto mi ho nevezme

KOŠICE. Vo väčšine finálových zápasoch bol v pozícii zdravého náhradníka, no napokon dosiahol vytúžený titul.

Košický tím vstúpil do sezóny 2024/2025 s najvyššími ambíciami, ktoré podporilo aj výrazné posilnenie kádra.

Ani on však nemal stabilnú pozíciu v Cemanovej zostave a nič na tom nezmenil ani hetrik vo víťaznom zápase na ľade Zvolena (5:0), po ktorom Košičania postúpili do finále.

Na širokú súpisku doplatili „tribúnou“ viacerí. Mladík Peter Repčík naskočil vo vyraďovacej časti iba do dvoch zápasov, Eduard Šimun len do jedného.

Hĺbka kádra sa „oceliarom“ vyplatila najmä v období zdravotných výpadkov viacerých hráčov, no v play off už mal tréner Dan Ceman k dispozícii kompletný tím.

Som na to hrdý

V ňom napokon nastúpil do dvoch zápasov, v rozhodujúcom však chýbal.

„Človek niekedy niečo dostane inak, než ako si to predstavuje a ako to má vysnívané. To sa stalo dnes mne.

V zápasoch, v ktorých som nastúpil, som sa snažil podať čo najlepší výkon. Myslím si, že som bol platný hráč a mám čisté svedomie. Ten siedmy titul mi už nikto nikdy nevezme. Som na to hrdý.

Rovnako som hrdý aj na mojich spoluhráčov, ktorí to zvládli v siedmom finálovom zápase, v ktorom prehrávali dvakrát o dva góly. Nie je to jednoduché, sám som to párkrát zažil,“ poznamenal Bartánus pre TASR.

VIDEO: Marek Bartánus po zisku titulu