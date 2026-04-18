Rekordný držiteľ titulov v slovenskej extralige sa lúči. Bartánus: Telo mi už dávalo signály

Slovenský hokejový útočník Marek Bartánus sa vo veku 39 rokov rozhodol ukončiť kariéru. Počas nej zanechal výraznú stopu najmä v slovenskej extralige, v ktorej získal rekordných sedem majstrovských titulov. Svoje rozhodnutie potvrdil pre TASR.
„O tom, že po tejto sezóne skončím, som sa rozhodol počas nej,“ uviedol Bartánus, ktorý ročník 2025/2026 odohral v drese Michaloviec.
V ich drese nastúpil na 50 zápasov. Dukle pomohol získať nálepku príjemného prekvapenia vyraďovacích bojov, keď Michalovce najskôr v predkole play off vyradili Spišskú Novú Ves a následne podľahli favorizovanej Nitre až v sedemzápasovej štvrťfinálovej sérii.
Signály mi už dávalo aj moje telo
Rozhodujúci siedmy zápas, ktorý sa hral 31. marca na nitrianskom ľade, bol posledný v Bartánusovej kariére. „Niekedy po Novom roku som sa po úvahách a rozhovoroch s rodinou rozhodol, že to bude moja posledná sezóna.
Cítil som to tak a signály mi už dávalo aj moje telo. V nedávnych sezónach pribúdali zranenia a odohratých zápasov už bolo menej. Ani vek už nezastavím, na budúci rok budem mať 40. Navyše s tým mojím hokejom ´powerforwarda´ to nie je jednoduché. Čas nezastavím. Mladší hráči sú rýchlejší, obratnejší. Myslím si, že už nadišiel ten správny čas.
Po zápasoch som si vždy vedel nastaviť zrkadlo, takže sebakritika u mňa vždy bola. Nemalo zmysel naťahovať to a brať niekomu miesto. Ani emócia v zápasoch už nebola taká, na akú som bol zvyknutý,“ priznal otvorene.
Napriek vyššiemu hokejovému veku mohol v kariére pokračovať, záujem prejavilo niekoľko extraligových klubov. Žiadny z nich však nezmenil jeho rozhodnutie uzavrieť hráčsku kapitolu.
Robustný útočník debutoval v mužskom hokeji v sezóne 2004/2005, keď nastúpil na 24 zápasov v najvyššej súťaži.
„Ako 17-ročný som potichu prišiel do extraligy. V roku 2005, keď bol v NHL lockout, som dostal úžasnú možnosť hrať po boku hráčov ako Ladislav Nagy, Jirko Bicek či Martin Štrbák. To bola skvelá skúsenosť a krásna sezóna.“
V najvyššej slovenskej súťaži napokon nastúpil v 19 sezónach. Počas nich odohral celkovo 930 zápasov, v ktorých nazbieral 493 kanadských bodov (235+258).
Postupne v nej hral za Košice, Poprad, Liptovský Mikuláš, Slovan Bratislava, Skalicu, Piešťany, Banskú Bystricu a Michalovce. Do Košíc sa viackrát vrátil, v pestrej kariére si vyskúšal aj hokej v Česku, Švajčiarsku i v kanadskej juniorskej súťaži.
Do histórie slovenského hokeja sa zapísal ziskom rekordných siedmich titulov. Pred šesťnásobnými majstrami SR Richardom Kapušom a Matejom Češíkom sa osamostatnil v roku 2025, keď triumfoval s HC Košice.
Mal som šťastie na tímy
„Veľakrát som dostal otázku o tom, ktorý titul si najviac vážim. Vždy však opakujem, že som mal šťastie na to, že som bol v mužstvách, v ktorých bola veľká kvalita.
Išlo sa na titul, hoci sa v nich, paradoxne, otvorene nerozprávalo o útoku na majstra. V kabíne to však bolo cítiť od prvého zápasu prípravy. Mal som šťastie na také tímy.
Rekordy sú však na to, aby sa prekonávali. Budem iba rád, ak ma niekto predbehne. V nedávnych rokoch ma veľmi hnalo vpred, keď som vedel, že ´Češo´ a Rišo majú šesť (titulov). Niekto možno nájde motiváciu práve v tom, aby ma predbehol. Budem rád, ak sa tak stane, budem držať palce," zdôraznil Bartánus pre TASR.
Svoj prvý titul získal v roku 2012 v drese Slovana Bratislava v pamätnej sérii, ktorá vyvrcholila víťazným gólom Libora Hudáčka na košickom ľade. Ďalšie dva tituly získal v rokoch 2014 a 2015 vo farbách Košíc.
S Banskou Bystricou sa radoval v rokoch 2018 a 2019. Následne sa vrátil k „oceliarom,“ s ktorými oslavoval aj v rokoch 2023 a 2025.
Štyrikrát štartoval na mládežníckych šampionátoch, medzi mužmi sa na MS dostal len raz - v roku 2016, keď na turnaji v Rusku obsadil slovenský tím 9. miesto. V najcennejšom drese odohral celkovo 31 zápasov.
Musím uznať, že som mal krásnu kariéru
„Veľmi dobre si pamätám na môj prvý reprezentačný zápas. Bolo to na zrekonštruovanom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Otvorený bol iba dolný prstenec tribún, bolo to čisto nové. Hral som v tretej formácii s Jožkom Stümpelom a Rišom Zedníkom.
Keď som toto povedal chlapcom v kabíne v Michalovciach, tak iba gúľali očami nad tým, s kým som ja dokázal hrať. V reprezentácii to bolo vždy krásne. Bolo úžasné reprezentovať vlastnú krajinu v tom, čo som robil najradšej.
Vždy som sa tešil do reprezentácie, vždy tam bola skvelá partia. Musím uznať, že som mal krásnu kariéru,“ zhodnotil Bartánus.
Po sezóne 2009/2010, keď sa stal s 28 gólmi najlepším strelcom základnej časti, podpísal dlhodobý kontrakt so Spartou Praha.
Nasledovalo viacero hosťovaní, po ktorých sa od roku 2014 natrvalo usadil v slovenskej extralige. „Po vojne je každý generál. Možno by som spätne zmenil nejaké veci. Keby som to však spravil, možno by som potom sedemkrát nezískal titul.
Nepremýšľam nad tým, hoci priznávam, že možno by som si prial lepšiu kariéru v zahraničí. Ale nesťažujem sa. Čo má byť, to bude - tak som sa na to pozeral po celú kariéru,“ dodal Bartánus.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS