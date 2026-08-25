Colorado chce udržať dvojnásobného víťaza Norrisovej trofeje. Rokovania sú blízko dohody

Cale Makar.
Cale Makar. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. aug 2026 o 11:07
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Prezident hokejových operácií Sakic potvrdil prebiehajúce rokovania.

Klub zámorskej hokejovej súťaže NHL Colorado Avalanche si plánuje udržať 27-ročného kanadského obrancu Calea Makara aj po konci aktuálneho kontraktu.

V súčasnosti prebiehajú rokovania s dvojnásobným víťazom Norrisovej trofeje pre najlepšieho zadáka.

Makar sa môže stať po sezóne 2026/2027 nechráneným voľným hráčom, podľa prezidenta hokejových operácií Joea Sakica však čoskoro podpíše nový kontrakt s „lavínami“.

„Pokračujeme v rozhovoroch. Som si celkom istý, že podpíše zmluvu ešte pred začiatkom sezóny. Nebojím sa, rovnako ako samotný hráč. Verím, že sa to podarí uzatvoriť do začiatku tréningového kempu,“ cituje Sakica oficiálna stránka súťaže.

VIDEO: Najlepšie momenty Calea Makara v NHL

Reprezentant Kanady môže do 15. septembra podpísať osemročný kontrakt, po tomto termíne bude na základe novej kolektívnej zmluvy maximom sedemročná zmluva.

Makar patril v predchádzajúcom ročníku k najproduktívnejším obrancom súťaže, v 86 zápasoch zaznamenal 24 gólov a 60 asistencií.

V hlasovaní o Norrisovu trofej sa umiestnil na druhej pozícii, v rokoch 2022 a 2025 toto ocenenie získal.

NHL

Cale Makar.
Cale Makar.
Colorado chce udržať dvojnásobného víťaza Norrisovej trofeje. Rokovania sú blízko dohody
dnes 11:07
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