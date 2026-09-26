Ovečkin zatiaľ vynecháva prípravu. Tréner prezradil, či stihne úvod sezóny

Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Washington Capitals informovalo, že ruský útočník Alexander Ovečkin nezasiahne do zostávajúcich prípravných zápasov.
Ide o preventívne opatrenie v rámci zotavovania sa zo zranenia v dolnej časti tela. Tréner Spencer Carbery uviedol, že pre začiatok sezóny so službami Ovečkina počíta.
Washington sa rozhodol neriskovať zápasové nasadenie, aj keď je Ovečkin v plnom tréningu.
„Sme obozretní. Jasné, nie je to najlepší scenár, že si nezahral ani v jednom prípravnom zápase, ale nemá zmysel niečo siliť.
Chceme, aby sa vrátil v stopercentnom stave, to je naša priorita. Očakávam však, že na zápas s Carolinou bude pripravený. Muselo by sa niečo stať, alebo zmeniť,“ vyjadril sa Carbery pre oficiálnu ligovú webstránku.
Ovečkin vynechal aj pred rokom väčšinu prípravných zápasov, napokon odohral v základnej časti všetkých 82 duelov. Do štatistík si zapísal zhodne po 32 gólov a asistencií.
Historicky líder súťaže v počte vstrelených gólov vstupuje do 22. sezóny v NHL, všetky odohral v drese Capitals. Washington odštartuje účinkovanie v základnej časti zápasom s Carolinou Hurricanes.