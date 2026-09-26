Ovečkin zatiaľ vynecháva prípravu. Tréner prezradil, či stihne úvod sezóny

Alexander Ovečkin.
Alexander Ovečkin. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2026 o 11:02
ShareTweet0

Washington sa rozhodol neriskovať zápasové nasadenie, aj keď je Ovečkin v plnom tréningu.

Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Washington Capitals informovalo, že ruský útočník Alexander Ovečkin nezasiahne do zostávajúcich prípravných zápasov.

Ide o preventívne opatrenie v rámci zotavovania sa zo zranenia v dolnej časti tela. Tréner Spencer Carbery uviedol, že pre začiatok sezóny so službami Ovečkina počíta.

Washington sa rozhodol neriskovať zápasové nasadenie, aj keď je Ovečkin v plnom tréningu.

„Sme obozretní. Jasné, nie je to najlepší scenár, že si nezahral ani v jednom prípravnom zápase, ale nemá zmysel niečo siliť.

Chceme, aby sa vrátil v stopercentnom stave, to je naša priorita. Očakávam však, že na zápas s Carolinou bude pripravený. Muselo by sa niečo stať, alebo zmeniť,“ vyjadril sa Carbery pre oficiálnu ligovú webstránku.

Ovečkin vynechal aj pred rokom väčšinu prípravných zápasov, napokon odohral v základnej časti všetkých 82 duelov. Do štatistík si zapísal zhodne po 32 gólov a asistencií.

Historicky líder súťaže v počte vstrelených gólov vstupuje do 22. sezóny v NHL, všetky odohral v drese Capitals. Washington odštartuje účinkovanie v základnej časti zápasom s Carolinou Hurricanes.

NHL

Alexander Ovečkin.
Alexander Ovečkin.
Ovečkin zatiaľ vynecháva prípravu. Tréner prezradil, či stihne úvod sezóny
dnes 11:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Ovečkin zatiaľ vynecháva prípravu. Tréner prezradil, či stihne úvod sezóny