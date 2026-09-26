Cíti sa lepšie a pokojnejšie. Dvorský sa už teší na novú sezónu v St. Louis

Pred slovenským hokejistom Daliborom Dvorským je podľa všetkého druhá plnohodnotná sezóna v zámorskej NHL.
Dvadsaťjedenročný ofenzívny hráč sa etabloval v tíme St. Louis Blues, medzi sezónami zapracoval na viacerých herných činnostiach.
St. Louis si vybralo Dvorského v prvom kole draftu 2023 z desiateho miesta a svoje prvé minúty v NHL zaznamenal v sezóne 2024/2025.
Predchádzajúci ročník začínal v AHL v drese Springfield Thunderbirds, ale potom sa stal plnohodnotnou súčasťou Blues. V 71 zápasoch zaznamenal 12 gólov a deväť asistencií.
„Veľa som pracoval hlavne na pohybe a korčuľovaní, ale aj na strele. Chcel som posunúť svoju hru na vyššiu úroveň a verím, že sa mi to aj podarilo. Samozrejme, že sa budem snažiť dať čo najviac gólov, ale presné číslo si neurčujem.
Cítim sa lepšie ako pred rokom a na ľade som pokojnejší. V porovnaní s minulým rokom robím aj lepšie rozhodnutia v hre bez puku, z ofenzívneho aj z defenzívneho hľadiska. Predchádzajúci rok mi priniesol množstvo skúseností. Veľmi veľa som sa naučil a cítim sa ako múdrejší,“ uviedol Dvorský pre slovenskú verziu oficiálneho webu NHL.
Spolu s tímom by sa rád predstavil v bojoch o Stanleyho pohár. Herný progres Dvorského ocenil aj tréner Jim Montgomery:
„Pokojnejší je vhodný výraz. Lepšie rozumie, akým štýlom chceme hrať a vidieť to aj na jeho otázkach. Snaží sa lepšie pochopiť, čo sa tu snažíme dosiahnuť.“
V období medzi sezónami sa reprezentant Slovenska rozhodol vymeniť číslo na drese, po novom bude nastupovať s 15-tkou.
St. Louis čaká pred ostrým štartom ešte prípravný duel s Chicagom Blackhawks. Novú sezónu otvorí na ľade Dallasu Stars.