Tipujeme, ako dopadne sezóna NHL. Slafkovský dá 40 gólov, Florida sa vráti a čo ukáže Nemec?

Ako dopadne nová sezóna NHL? To je otázka, na ktorú sa pokúsime v tomto článku nájsť odpoveď.
Najlepší hokej na svete je za rohom a šesť expertov odpovedalo na desať otázok pred štartom ročníka 2026/27.
Pýtali sme sa, kto patrí medzi najväčších favoritov na zisk Stanleyho pohára, kto môže byť pozitívnym prekvapením sezóny či ktoré tímy postúpia do play-off.
Nechýbajú ani slovenské témy. Zlepší sa ešte Juraj Slafkovský, čo možno očakávať od Šimona Nemca v Calgary a ktorý Slovák môže zažiť debut v NHL?
Na otázky odpovedali redaktori Sportnetu Martin Turčin a Samuel Grega, člen podcastu Hokejový BOSS NHL Filip Hudec a trio z českého projektu Icing Jan Denemark, Matěj Hejda a Ondřej Sýkora.
Svoje predikcie pridal aj model umelej inteligencie ChatGPT.
Pýtali sme sa týchto desať otázok:
- Koho považujete za najväčších favoritov na zisk Stanley Cupu?
- Ktoré štyri tímy vyhrajú svoje divízie?
- Kto bude najväčším favoritom na zisk draftovej jednotky?
- Ktoré mužstvo, ktoré nepostúpilo do play-off, tento rok určite postúpi?
- Ktoré mužstvo, ktoré postúpilo do play-off, tento rok určite nepostúpi?
- Kto bude najväčším pozitívnym prekvapením sezóny?
- Ktorí hráči skončia v TOP 5 bodovania NHL?
- Bude mať Juraj Slafkovský lepšiu sezónu ako minulú?
- Aké máte očakávania od Šimona Nemca v Calgary?
- Ktorý Slovák zažije debut v NHL?
Koho považujete za najväčších favoritov na zisk Stanley Cupu?
Martin Turčin: Na začiatku sezóny je mimoriadne ťažké tipovať, ale skúsim to. Jedným dychom však musím dodať, že som mizerný tipér. Z tímov, ktoré reálne majú mužstvo na to, aby Stanleyho pohár vyhrali, vyberám štvoricu – Colorado, Tampu, Edmonton a Carolinu.
Až štvoricu preto, lebo si myslím, že každý z týchto tímov postúpi do play-off a tam sa môže stať naozaj hocičo. Ak do predikcie vložím trochu subjektivity, bol by som rád, keby vyhral Connor McDavid s Edmontonom. Ale to je len moje zbožné prianie.
A ak si môžem na záver ešte vybrať čierneho koňa vyraďovacej časti, poviem Montreal.
Samuel Grega: Carolina a Colorado, ale veľké šance majú aj Florida, Dallas a Edmonton.
Filip Hudec: Je čas, aby Stanley Cup prvýkrát od roku 1993 vyhral kanadský tím a opäť to bude Montreal. Canadiens majú vynikajúco vyskladaný tím a keď bude dobre chytať Dobeš, budú mať šancu. Samozrejme som zvedavý na výkony Juraja Slafkovského, ktorý podľa mňa posunie latku ešte vyššie.
Jan Denemark: Florida, Carolina, Colorado, Dallas.
Matěj Hejda: Florida, Colorado.
Ondřej Sýkora: Favoriti: Carolina, Edmonton. Contenderi: Montreal, Tampa, Dallas, Colorado.
ChatGPT: Ak mám vybrať úzky okruh, tak Colorado, Carolina, Vegas a Florida. Najvyššie by som dal Colorado.
Ktoré štyri tímy vyhrajú svoje divízie?
Martin Turčin: Veľký súboj o postup do play-off bude už tradične v Atlantickej divízii, ale prvé miesto si podľa mňa uchmatne Tampa, ktorá vlani zaostala za Buffalom iba o tri body.
Metropolitnú divíziu opäť ovládne Carolina a Pacifickú Vegas. Veľký boj o veľmi dôležité prvé miesto bude aj v Centrálnej divízii, kde tipujem víťazstvo Colorada.
Samuel Grega: V Atlantickej divízii to bude tuhý boj a vybrať jej víťaza bolo pre mňa najťažšie, ale volím Floridu. V Metropolitnej tam vidím Carolinu, v Pacifickej Edmonton a Centrálnu divíziu ovládne opäť Colorado.
Filip Hudec: Atlantickú vyhrá Tampa Bay, Metropolitnú obhajca Stanleyho pohára Carolina, v Pacifickej bude dominovať Vegas a najsilnejšiu divíziu v NHL, Centrálnu, ovládne Colorado.
Jan Denemark: Florida, Carolina, Vegas, Dallas.
Matěj Hejda: Tampa Bay, Washington, Edmonton (po viac ako 30 rokoch), Colorado.
Ondřej Sýkora: Montreal, Carolina, Edmonton, Dallas.
ChatGPT: Montreal, Carolina, Vegas, Colorado.
Kto bude najväčším favoritom na zisk draftovej jednotky?
Martin Turčin: Veľa expertov predpovedá, že najhoršími tímami sezóny budú Calgary a Vancouver. Bývalý obranca NHL Andrej Sekera dokonca povedal, že z ich zápasov budú bolieť oči. Môj „tajný tromf“ je však Seattle.
V tomto tíme je ťažké nájsť niečo, čo by aspoň naznačovalo, že by sa v najbližších rokoch mohol odlepiť od dna ligovej tabuľky.
Samuel Grega: Bude to boj troch tímov na chvoste Pacifickej divízie – Vancouver, Calgary a Seattle. Seattle má z tejto trojice najväčšiu kvalitu. Najhoršie tak bude jedno z kanadských mužstiev.
Filip Hudec: Myslím si, že najslabším tímom po základnej časti bude Vancouver a tým pádom bude mať najväčšiu šancu vyberať v drafte 2027 ako prvý. Samozrejme, Canucks musia mať šťastie v draftovej lotérii. Uvidíme, či sa tak stane a kto bude prvou draftovou jednotkou Vancouveru, keďže Canucks nikdy nevyberali v drafte prví.
Jan Denemark: Vancouver.
Matěj Hejda: Vancouver.
Ondřej Sýkora: Vancouver.
ChatGPT: Vancouver.
Ktoré mužstvo, ktoré nepostúpilo v sezóne 2025/26 do play-off, v tomto ročníku určite postúpi?
Martin Turčin: S určitosťou Florida. Vlani prišla na celú sezónu o zraneného kapitána Aleksandra Barkova, čo sa napokon ukázalo ako zásadná strata. Po príchode Bradyho Tkachuka sa tento tím pretlačí do play-off hrubou silou. A tam ešte pridá.
Samuel Grega: Jasná a jednoduchá odpoveď je Florida. Adeptov je však viac a v mojich predikciách mám štyri až šesť tímov, ktoré play-off na jar nehrali a v budúcej sezóne si ho zahrajú. Vyberám Washington.
Filip Hudec: Späť do play-off sa v tejto sezóne vráti St. Louis Blues. Nový generálny manažér Alex Steen s podporou bývalého GM Douga Armstronga spravili v lete dobré transakcie, tím vhodne doplnili a Blues s Daliborom Dvorským, ktorý bude hrať so svojim obľúbeným číslom 15, pôjdu bojovať o Stanley Cup.
Jan Denemark: Florida.
Matěj Hejda: Žiadne určite, ale tipujem Devils. O tretiu pozíciu v Metropolitnej divízii budú bojovať s Rangers a nakoniec play-off spravia.
Ondřej Sýkora: Florida.
ChatGPT: Florida. Je zvláštne označovať za „nepostupujúci tím“ mužstvo, ktoré predtým vyhralo dva Stanley Cupy za sebou. Minulá sezóna bola podľa mňa skôr anomália spôsobená množstvom zranení než začiatok úpadku. Pridali Bradyho Tkachuka a stále majú Barkova, oboch Tkachukovcov, Reinharta, Bennetta a kvalitnú obranu. Najväčším otáznikom je bránka po odchode Sergeja Bobrovského, ale aj tak by som bol veľmi prekvapený, keby Florida chýbala v play-off druhýkrát za sebou.
Ktoré mužstvo, ktoré postúpilo v sezóne 2025/26 do play-off, v tomto ročníku určite nepostúpi?
Martin Turčin: Minulý rok ma príjemne prekvapilo viacero tímov. V play-off som neočakával Pittsburgh, Philadelphiu, Boston ani Los Angeles. Teraz si myslím, že z tejto štvorice nepostúpia minimálne traja.
Samuel Grega: Hlavným adeptom na východe je Pittsburgh, na západe Los Angeles. Dve mužstvá so starnúcim jadrom.
Filip Hudec: Myslím si, že do play-off v tejto sezóne nepostúpi Ottawa. Po odchode Bradyho Tkachuka za bratom do Floridy chýba tímu líder. Nemajú zlý tím, ale podľa mňa to na postup stačiť nebude.
Jan Denemark: Philadelphia.
Matěj Hejda: Pittsburgh a Philadelphia.
Ondřej Sýkora: Pittsburgh.
ChatGPT: Ottawa Senators. Vlani postúpili cez divokú kartu a teraz prišli o Bradyho Tkachuka. William Eklund je výborná posila a Ottawa má stále veľmi dobré mladé jadro, ale v Atlantickej divízii podľa mňa jednoducho nebude miesto pre všetkých. Montreal, Florida, Tampa, Buffalo, Toronto, Boston aj Ottawa môžu mať legitímne ambície na play-off.
Kto bude najväčším pozitívnym prekvapením sezóny?
Martin Turčin: Možno to nebude až také veľké prekvapenie, ale podľa mňa bude mať Šimon Nemec v Calgary prelomovú sezónu. V zostave Flames bude plniť úlohu kľúčového obrancu a veľa času strávi aj v presilovke. Tipujem, že by sa mohol dostať na hranicu 50 bodov a naplno ukáže, prečo bol dvojkou draftu v roku 2022.
Samuel Grega: Prekvapiť môže St. Louis a v slabej Pacifickej divízii aj San Jose. Z hráčov budem sledovať Dylana Guenthera z Utahu, ktorý podľa mňa strelí 50 gólov.
Filip Hudec: Ivar Stenberg dostane v San Jose veľa priestoru a myslím si, že bude patriť k produktívnym hráčom tejto sezóny.
Jan Denemark: St. Louis Blues a ich top 6 útočníkov.
Matěj Hejda: Utah Mammoth. Logan Cooley získa bod na zápas, breakout hráč bude Jimmy Snuggerud zo St. Louis a Ivan Demidov z Montrealu vyletí medzi hviezdy NHL.
Ondřej Sýkora: Chicago - tím, od ktorého sa očakáva ďalší boj na spodku NHL, bude do posledných zápasov bojovať o postup do play-off. Z hráčov Šimon Nemec - v Calgary dostane dostatok priestoru, bude z neho prvý obranca tímu a získa 45+ bodov.
ChatGPT: San Jose Sharks. Macklin Celebrini už nie je iba budúcou hviezdou, on je hviezda teraz. Ako devätnásťročný nazbieral 115 bodov. Sharks vlani skončili iba štyri body od play-off a cez leto spevnili obranu. Ak Yaroslav Askarov urobí ďalší krok, toto mužstvo môže vyskočiť výrazne vyššie, než sa ešte pred rokom zdalo možné.
Ktorí hráči skončia v TOP 5 bodovania NHL?
Martin Turčin: Budem stručný. Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon, Macklin Celebrini, Connor McDavid a Leon Draisaitl. Víťaza bodovania presne tipovať nebudem, ale určite to bude jeden z týchto hokejistov.
Samuel Grega: McDavid a MacKinnon sú očakávané mená. Pridajú sa k nim Celebrini a Draisaitl. Ďalším najistejším tipom by bol Kučerov, ale zvolím mierne prekvapenie – Jack Hughes, ak bude zdravý.
Filip Hudec: V tomto zozname by nemali chýbať Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Leon Draisaitl, Macklin Celebrini a Nikita Kučerov. Samozrejme, môže tam vyskočiť aj iný hráč. Dôležité tiež bude, ako na tom budú hráči zdravotne a či odohrajú sezónu bez zranení.
Jan Denemark: McDavid, MacKinnon, Draisaitl, Kučerov, Celebrini.
Matěj Hejda: McDavid, MacKinnon, Draisaitl, Kučerov, Celebrini.
Ondřej Sýkora: McDavid, Kucherov, MacKinnon, Celebrini, Draisaitl.
ChatGPT: McDavid, MacKinnon, Celebrini, Kučerov, Draisaitl.
Bude mať Juraj Slafkovský lepšiu sezónu ako minulú?
Martin Turčin: Určite áno. Slafkovský mal v doterajšej časti kariéry dva problémy: slabé úvody sezón a nevyrovnanosť výkonov. Vlani dokázal už na začiatku ročníka hrať dobrý hokej a neskôr prišli aj body. Preto si myslím, že tentoraz už vie, ako na to. Ak dokáže v tejto sezóne odstrániť aj nevyrovnanosť výkonov, môže atakovať 80 až 85 bodov.
Samuel Grega: Áno. Ak bude hrať celý rok konzistentne, čo je podľa jeho vlastných slov jedným z jeho hlavných cieľov, môže sa priblížiť aj k bodu na zápas.
Filip Hudec: Už som to spomínal pri tom, že Montreal by mohol získať Stanley Cup. Slafkovský je o rok starší, skúsenejší a myslím si, že vylepší svoje štatistiky oproti minulej sezóne. Podľa mňa bude atakovať 80-bodovú hranicu.
Jan Denemark: Z individuálneho hľadiska áno, bude atakovať 80 bodov, avšak Montreal spraví z tímového hľadiska drobný krok späť a vypadne v prvom kole.
Matěj Hejda: Mierne, získa 75 bodov, ale bude dominantnejší v play-off.
Ondřej Sýkora: Áno, môj hot take je, že „Slaf“ dá 40+ gólov v základnej časti.
ChatGPT: Áno. A tentoraz už neočakávam iba malé zlepšenie v detailoch hry, ale aj v číslach. Môj tip je približne 35 gólov a 80 až 85 bodov.
Aké máte očakávania od Šimona Nemca v Calgary?
Martin Turčin: Spomenul som to už aj v odpovedi vyššie. Šimon Nemec v Calgary naberie druhý dych a vedľa spoľahlivého partnera Kevina Bahla sa dokáže presadiť v ofenzíve. Pomôže mu tiež fakt, že v Calgary nebude tlak na výsledky.
Samuel Grega: Očakávam, že Šimon Nemec zažije doposiaľ najlepšiu sezónu vo svojej kariére. V Calgary bude obrancom číslo 1 a konkurencia v podobe Zaynea Parekha mu môže pomôcť posunúť svoje výkony na vyššiu úroveň. V minulej sezóne trávil na ľade 19:40 min., teraz očakávam priemerne aspoň 23 minút. Hrať bude presilovky aj oslabenia a nazbiera aspoň 45 bodov.
Filip Hudec: V novom tíme dostane veľa priestoru a verím, že ho naplno využije. Flames nebudú patriť k tímom, s ktorými sa počíta do play-off, a preto nebude na nich vyvíjaný veľký tlak. Samozrejme, v NHL je tlak vždy, a to najmä v Kanade. Verím, že Šimon bude produktívny, mohol by sa pohybovať niekde okolo 40 bodov.
Jan Denemark: Nemyslím si, že má úplne poistené miesto beka číslo jedna v konkurencii Zaynea Parekha. Dôležité bude trafiť štart ročníka a miesto na prvej presilovke si jasne získať. Ale čas dostane. Je v druhom najslabšom klube celej ligy, takže nemá až taký tlak na výsledky. Pozícia na chvoste a veľká šanca na vysokú voľbu na drafte by boli pre klub viac než potrebné.
Matěj Hejda: 35-40 bodov, pendlovanie medzi prvou a druhou presilovkou, 22 až 24 minút na zápas, istá pozícia a ťažké zápasy proti najlepším hráčom sveta v jednom z najslabších kádrov NHL.
Ondřej Sýkora: Tak ako som písal vyššie, veľmi vysoké. Bude prvý obranca tímu a získa 45+ bodov.
ChatGPT: Od Nemca mám pomerne vysoké očakávania. Nie preto, že zmenil klub, ale preto, že sa zásadne mení jeho postavenie v mužstve, kde je najlepšie plateným obrancom. Čakám od neho stabilných 20 až 22 minút na zápas a omnoho väčšiu ofenzívnu zodpovednosť než v New Jersey. Ak bude hrať väčšinu sezóny na prvej presilovke, hranica 40 až 45 bodov je podľa mňa reálna. Ak ju získa Parekh, skôr by som Nemca videl niekde v pásme 35 až 40 bodov.
Dôležitejšie než samotné čísla však bude, či sa z neho v Calgary stane obranca, ktorého tréner bez váhania pošle na ľad v každej situácii. Toto môže byť sezóna, v ktorej sa definitívne prestane hovoriť o Nemcovi ako o talente a začne sa o ňom hovoriť ako o etablovanom top obrancovi NHL.
Ktorý Slovák zažije debut v NHL?
Martin Turčin: Veľmi dobrú sezónu očakávam od Juraja Pekarčíka na farme St. Louis. Keďže však Blues budú podľa mňa bojovať o play-off, jeho čas v NHL príde neskôr. Aj preto v tejto predikcii vyberám trojicu hráčov, ktorí by mohli debutovať v NHL, keďže ich tímy budú podľa mňa v tabuľke na nepostupových miestach.
V Los Angeles by sa mohol konečne dočkať premiéry Martin Chromiak a verím, že po zranení sa dostane do formy aj Oliver Okuliar, ktorému dá šancu Pittsburgh. Mojím tretím žolíkom je brankár Samuel Hlavaj, ktorý v organizácii Toronta ukáže, že nie je iba turnajovým brankárom.
Samuel Grega: Martin Chromiak by sa konečne mohol dočkať. Na MS sa výborne ukázal Jozef Viliam Kmec, ktorý by si mohol aspoň na pár zápasov vypýtať miesto v zostave Vegas. Adeptov je síce viac, ale prekvapilo by ma, keby v NHL počas tohto ročníka debutovali viac ako dvaja Slováci.
Filip Hudec: Niekto zo štvorice Jozef Viliam Kmec, Martin Chromiak, Oliver Okuliar alebo Juraj Pekarčík. Ale pokojne sa môže stať aj to, že v nasledujúcej sezóne sa zoznam Slovákov v NHL nerozšíri.
Jan Denemark: Tomáš Královič.
Matěj Hejda: Juraj Pekarčík, Martin Chromiak, Oliver Okuliar, Jozef Viliam Kmec.
Ondřej Sýkora: Samuel Hlavaj.
ChatGPT: Vyberiem Samuela Hlavaja. Toronto ho síce už poslalo do AHL, takže sezónu začne v Marlies, no práve pri brankároch sa situácia môže zmeniť veľmi rýchlo. Ak mám vybrať korčuliara, ako druhé meno by som dal Martina Chromiaka. Je vo fáze kariéry, keď mu jeden dobrý úsek v AHL alebo zranenia v prvom tíme môžu otvoriť dvere.