Bol posledný obmedzený voľný hráč profiligy. S Nashvillom sa dohodol na dvojročnej zmluve

Luke Evangelista (77) s pukom na hokejke sa snaží vyhnúť hráčovi Vancouveru.
TASR|4. okt 2025 o 10:12
Dvadsaťtriročný krídelník si zarobí v priemere tri milióny dolárov za sezónu.

NASHVILLE. Vedenie klubu NHL Nashville Predators sa dohodlo s kanadským hokejistom Lukeom Evangelistom na novej dvojročnej zmluve.

Klub sa s hráčom dohodol na predĺžení spolupráce iba pár dní pred štartom novej sezóny. Evangelista bol posledný obmedzený voľný hráč v NHL, ktorému chýbal kontrakt na sezónu 2025/2026.

Podľa TSN dokonca odišiel od tímu do rodnej Kanady, kde trénoval individuálne.

Evangelista zaznamenal v minulom ročníku 10 gólov a 22 asistencií v 68 zápasoch v drese Nashvillu. „Predátori“ odštartujú ročník budúci týždeň v noci na piatok duelom s Columbusom.

