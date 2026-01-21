V drese nováčika odohral len polovicu zápasov. Posilní obranca niektorého konkurenta?

Na snímke zľava Lukáš Kozák (Prešov) a Sebastián Čederle (Nitra) bojujú o puk.
Na snímke zľava Lukáš Kozák (Prešov) a Sebastián Čederle (Nitra) bojujú o puk.
21. jan 2026 o 13:35
Do štatistík si pripísal jeden gól, dve asistencie, 12 trestných minút a tri mínusové body.

Vedenie extraligového hokejového klubu HC Prešov sa dohodlo na ukončení spolupráce s obrancom Lukášom Kozákom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Kozák prišiel do Prešova pred sezónou 2025/2026. Odohral v nej 22 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jeden gól, dve asistencie, 12 trestných minút a tri mínusové body.

Posledný zápas v drese Prešova odohral 5. januára proti Spišskej Novej Vsi. Pre skúseného obrancu bol Prešov deviate pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži.

dnes 13:35
