Los Angeles reagujú na zranenie Kuempera. Do tímu sa vracia staronový brankár

Pheonix Copley
Pheonix Copley (Autor: SITA/The Canadian Press via AP)
TASR|16. okt 2025 o 08:57
Pred dvomi týždňami odišiel do Tampy.

LOS ANGELES. Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings získal späť do svojich radov skúseného brankára Pheonixa Copleyho.

Tridsaťtriročný Američan sa vráti späť do Kalifornie iba necelé dva týždne po tom, čo si ho z waiver listiny stiahla Tampa Bay Lightning.

Copley strávil uplynulé tri sezóny práve v organizácii „kráľov“. Na začiatku nového ročníka ho však Kings umiestnili na listinu nechránených hráčov.

Tampa angažovala Copleyho z dôvodu obáv o stav svojho brankára Andreja Vasilevského, ktorý mal v predsezónnej príprave zdravotné problémy.

Do svojho staronového pôsobiska sa Copley vrátil po tom, čo klub reagoval na zranenie Darcyho Kuempera. Los Angeles sa dohodol s Tampou na tzv. budúcom vyrovnaní. Informovala agentúra AP.

