Po deviatich zápasoch končí. Liptovský Mikuláš opúšťa slovenský brankár

Zľava Matej Paulovič (Nitra) a Filip Surák (Liptovský Mikuláš)
Zľava Matej Paulovič (Nitra) a Filip Surák (Liptovský Mikuláš) (Autor: TASR)
TASR|6. nov 2025 o 15:15
Mal priemer 3,47 gólu na zápas.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský hokejový brankár Filip Surák nebude pokračovať v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

„Ďakujeme Filipovi za jeho pôsobenie v našom klube. Do ďalšej kariéry mu prajeme veľa úspechov, zdravia a športového šťastia,“ uviedol extraligový tím.

Dvadsaťdeväťročný Surák odchytal v tejto sezóne za Liptákov deväť stretnutí v najvyššej súťaži, v ktorých mal priemer 3,47 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,04 percenta.

V minulosti pôsobil aj v rodnej Spišskej Novej Vsi či v Michalovciach.

