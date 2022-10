Libor Hudáček sa rozstrieľal a Třinec začal víťaziť. Prelomili sme smolu, vraví

Momentálne ťahajú sériu štyroch triumfov, v extralige sú na ôsmom mieste so 17 bodmi z 10 duelov.

"Niekedy to človeku padne, inokedy nie. Som rád, že môžem pomôcť tímu gólmi. Dúfam, že to tak pôde ďalej," povedal Hudáček vo videu na klubovom webe po nedeľnom víťazstve Třinca 4:2 nad Spartou Praha v repríze ostatného finále play-off.

Strelecky sa presadil aj v utorkovom záverečnom dueli skupinovej časti hokejovej Ligy majstrov proti švajčiarskemu Davosu (4:3).

Třinec prelomil smolu

"Každý z nás chce víťaziť a teraz sa nám to darí. V kabíne aj na našich hokejkách je pohoda. Robíme všetko pre to, aby sme v zápasoch uspeli. Prelomili sme smolu zo začiatku sezóny, musíme sa toho držať a ťahať za jeden povraz najdlhšie ako to pôjde," uviedol mladší brat bývalého brankára slovenskej reprezentácie Júliusa Hudáčka.