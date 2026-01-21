VIDEO: Slafkovský bol svedkom šialeného vylúčenia. Obranca Montrealu nechápal, čo urobil

Tréner Montrealu bol pobúrený z verdiktu rozhodcov.
Tréner Montrealu bol pobúrený z verdiktu rozhodcov. (Autor: X / TSN)
Chyby nerobia len rozhodcovia v slovenskej najvyššej súťaži, ale aj v najlepšej lige sveta.

V nočnom zápase NHL medzi Montreal Canadiens a Minnesotou Wild nastala v závere druhej tretiny málo vídaná situácia.

Juraj Slafkovský s pukom na hokejke prenikol do útočného pásma, keď zrazu akciu zastavil hvizd jedného z rozhodcov.

Na ľade ležal Marcus Foligno a verdikt mužov v pruhovanom bol nekompromisný, dve minúty za podrazenie pre obrancu Lanea Hutsona.

Následný opakovaný záber ukázal, prečo na trestnú lavicu odchádzal s údivom. „Doslova sa k nemu nepriblíži ani na meter,“ tvrdil televízny komentátor.

VIDEO: Údajný faul Lanea Hutsona na Marcusa Foligna

Zvláštne rozhodnutie, keďže ho zreteľne nezasiahol korčuľou, ani hokejkou. Súper nasledovnú početnú výhodu na gól nevyužil.

Na začiatku tretej tretiny sa rozhodca Eric Furlatt prišiel Hutsonovi ospravedlniť za nesprávne odpískaný trest.

Chyby nerobia len rozhodcovia v slovenskej najvyššej súťaži, ale aj v najlepšej lige sveta. Nie nadarmo sa hovorí, že mýliť sa je ľudské.

Montreal napokon zápas vyhral, keď Cole Caufield zvýšil na 4:3 len pätnásť sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Slafkovský v zápase nebodoval, na ľade strávil 17 minút a 8 sekúnd, z toho 2:54 počas presiloviek. Do štatistík sa zapísal dvoma strelami, bodyčekom a plusovým bodom.

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Minnesota

