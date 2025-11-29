Veľká strata pre Islanders. Útočník utrpel zranenie, tesne po tom ešte prihral na gól

Na snímke je hokejista New Yorku Islanders Kyle Palmieri. (Autor: TASR/AP)
Kyle Palmieri absolvoval už svoju 16. sezónu v NHL.

Americký hokejový útočník Kyle Palmieri musí absolvovať operáciu predného skríženého väzu v ľavom kolene a New Yorku Islanders bude chýbať 6-8 mesiacov.

Zranil sa v nočnom zápase NHL proti Philadelphii (3:4 pp a sn). Klub o tom informoval v sobotu na svojej oficiálnej webstránke.

K zraneniu došlo v druhej tretine a paradoxne si po ňom ešte stihol pripísať asistenciu na gól Emila Heinemana.

Palmieri zostal po kolízii s Jamiem Drysdaleom v útočnom pásme, hra sa medzitým presunula do stredného, no hráči Philadelphie vrátili puk do vlastnej tretiny.

Vďaka tomu nebol Palmieri v postavení mimo hry a cestou na striedačku vzal puk hráčovi Flyers. Po jeho prihrávke skóroval Heineman.

VIDEO: Zostrih zo zápasu New York Islanders - Philadelphia Flyers

„Je to jeden z najväčších bojovníkov, s akými som hral. Trvalo mu dlho, kým sa dostal z ľadu. Bol v tom kus odvahy, vďaka ktorej sa dostal cez bolesť a nielenže si vzal puk, ale ešte ukázal aj rozvahu.

Ohromil ma tým, no neprekvapil, keďže s ním hrám už dlho a jeho húževnatosť je výnimočná,“ povedal kapitán NY Islanders Anders Lee.

Pre 34-ročného krídelníka Palmieriho je prebiehajúca sezóna 2025/2026 šestnásta v NHL. Doteraz odohral v základnej časti celkovo 925 zápasov, v ktorých nazbieral 545 kanadských bodov za 276 gólov a 269 asistencií.

V aktuálnom ročníku má na konte 18 bodov (6+12) v 25 dueloch. V NY Islanders pôsobí od apríla 2021, keď ho klub získal z New Jersey.

NHL

dnes 21:15
