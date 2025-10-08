Zarobí takmer 100 miliónov dolárov. Americký útočník podpísal novú zmluvu

Mark Scheifele (vľavo) a Kyle Connor.
Mark Scheifele (vľavo) a Kyle Connor. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2025 o 18:34
V minulom ročníku odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti.

WINNIPEG. Americký hokejový útočník Kyle Connor podpísal novú osemročnú zmluvu s klubom NHL Winnipeg Jets.

Prinesie mu celkovo 96 miliónov amerických dolárov s priemerným ročným platom 12 miliónov. Je to najvyšší kontrakt v klubovej histórii.

Dvadsaťosemročný krídelník vstupuje do posledného roka svojej sedemročnej zmluvy, tá nová mu začne platiť od budúcej sezóny.

Connor, ktorého Jets draftovali z celkovo 17. miesta v roku 2015, zaznamenal 30 alebo viac gólov v siedmich z doterajších ôsmich svojich kompletných sezón v NHL a v dvoch z uplynulých štyroch prekonal hranicu 40 gólov.

V minulom ročníku odohral všetkých 82 stretnutí základnej časti a nazbieral v nich kariérové maximum 97 bodov (41+56).

V rebríčku produktivity celej súťaže skončil na siedmej priečke. V play off pridal 17 bodov (5+12) v 13 zápasoch.

Ešte viac sa mu strelecky darilo v sezóne 2021/2022, keď mal na konte 47 presných zásahov. Celkovo si v profilige pripísal 284 gólov a 298 asistencií v 613 dueloch.

Winnipeg odštartuje ročník v noci na piatok domácim súbojom proti Dallasu, pripomenula agentúra AP.

