S Gáboríkom vyhral Stanley Cup. Kanadský bitkár končí kariéru v 34 rokoch

Kyle Clifford
Kyle Clifford (Autor: X/LA Kings)
TASR|8. aug 2025 o 10:47
ShareTweet0

Posledné roky odohral na farme Toronta.

LOS ANGELES. Kanadský hokejista Kyle Clifford ukončil kariéru vo veku 34 rokov. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Los Angeles bude pracovať na rozvoji hráčov pre Toronto Maple Leafs.

Informoval o tom portál Daily Faceoff.

Tridsaťštyriročný útočník nehral v NHL od sezóny 2022/2023. Uplynulé dva ročníky pôsobil v tíme Toronto Marlies, farmárskom klube Leafs v AHL.

V základnej časti NHL odohral 753 zápasov (za Los Angeles, Toronto a St. Louis Blues), v ktorých zaznamenal 144 bodov (66+78) a 905 trestných minút.

V oddelení rozvoja hráčov v Toronte už pôsobia aj bývalí hráči NHL Nikolaj Antropov, Jake Muzzin a Patrick O'Sullivan.

NHL

Kyle Clifford
Kyle Clifford
S Gáboríkom vyhral Stanley Cup. Kanadský bitkár končí kariéru v 34 rokoch
dnes 10:47
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»S Gáboríkom vyhral Stanley Cup. Kanadský bitkár končí kariéru v 34 rokoch