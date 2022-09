Má len 29 rokov. Bitkár z NHL odchádza na hokejový dôchodok

"Nemôžem byť vďačnejší za kariéru, akú som mal. Keby ste mi v sedemnástich rokoch, keď mi moja úžasná mama Kim odporučila skúsiť to v Newmarket Hurricanes, že by som bol v 29 rokoch tam, kde som, neveril by som vám. Čo všetko sme prežili, mami," vyznáva sa Gabriel.

"Ďakujem všetkým, čo ma podporovali: Mojej milujúcej rodine, priateľke a jej rodine, priateľom, spoluhráčom, trénerom, manažmentu, ľuďom pracujúcim v kluboch, fanúšikom a všetkým, čo ma kedy podporovali aj v tom najmenšom. Nikdy by som to bez vás nedokázal.

Životné skúsenosti a lekcie, ktoré mi život hokejistu priniesol, sú na nezaplatenie. Budem si ich vážiť aj do budúcna. A jedna vec je istá. Hokej ma donútil skúšať moje limity. Utrpenie, ktoré som pre to mal, fyzické, no najmä mentálne, ma prinútilo duchovne sa zobudiť. Navždy som za to vďačný.

Je správne skončiť počas tejto off-season. Dostal som sa tam, kde som, preto, čo som počas posledných trinástich rokov medzi sezónami robil.

Teším sa na to, čo mi život prinesie v budúcnosti!"