Vlani tam hrali aj Slováci. V KHL zanikol klub, teraz dostal nové meno a najväčšiu arénu

PETROHRAD. Keď v roku 2016 vstúpil na mapu KHL nový klub z ďalekého Východu, mnohí len neveriacky krútili hlavou. Čína a hokej? Dve slová, ktoré dovtedy nemali veľa spoločného.
Vznik klubu Kunlun Red Star bol všetko, len nie náhodou. Za ambicióznym projektom stála čínska vláda a cieľ bol jasný – vybudovať konkurencieschopný tím, ktorý pomôže krajine pripraviť sa na domácu olympiádu v 2022.
Klub sídliaci v Pekingu sa stal historicky prvým čínskym účastníkom ruskej KHL. Po deviatich sezónach ale v súčasnej podobe končí. Od novej sezóny ho nahradí tím s názvom Shanghai Dragons.
Klub s nejasnou víziou
Klub do KHL vstupoval s veľkým ohlasom a megalomanskými plánmi. Cieľom nebolo okamžité víťazstvo, ale dlhodobý rozvoj hokejovej kultúry v krajine, kde tento šport zatiaľ nepatril medzi top priority.
V roku 2018 čínsky tím investoval aj do medzinárodného marketingu a ambasádorom klubu sa stal Wayne Gretzky.
Legendárny Kanaďan dokonca priletel do Číny, navliekol si na seba klubovú bundu a vyhlásil: „Teším sa na spoluprácu s cieľom rozvíjať hokej v tejto krajine.“
Veľkolepé oslavy hokeja v Číne ale netrvali dlho. Kunlun bol počas všetkých rokov v KHL považovaný za nelogický „podnik" s nejasnými vyhliadkami.
Tímu sa herne príliš nedarilo, väčšinou okupoval spodné priečky ruskej súťaže. Do play-off sa dostal iba raz, hneď v úvodnej sezóne. Jeho prínos bol najmä strategický.
Zostava Kunlunu bola od začiatku pestrou zmesou. Na súpiske pribúdali skúsení legionári z Ruska, Severnej Ameriky či Európy, doplnení naturalizovanými Číňanmi a mladými domácimi nádejami.
Za klub si počas deväťročnej existencie zahrali aj šiesti Slováci. Hneď v úvodnej sezóne sa na súpiske objavila dvojica útočníkov Tomáš Marcinko a Martin Bakoš.
V službách „červenej hviezdy" nastupovali aj obranca Marek Ďaloga a útočník Dávid Bondra. Poslednými členmi v zostave čínskeho zoskupenia boli vo vlaňajšej sezóne útočník Tomáš Jurčo a brankár Patrik Rybár.
Tím počas svojej existencie čelil viacerým výzvam, vrátane zložitej logistiky a nízkeho domáceho záujmu.
V roku 2020, počas pandémie koronavírusu, sa klub musel presťahovať do Mytišči na predmestí Moskvy, kde svoje zápasy hral až do skončenia predošlého ročníka. Ani tu si však nenašiel stabilných fanúšikov a preto prichádza ďalšia zmena.
Nová kapitola
„Deväť sezón a veľa spomienok. Všetky príbehy raz skončia, ale iné začínajú," uviedol čínsky klub na svojich sociálnych sieťach.
Nové vedenie zmenilo názov na Shanghai Dragons a klub presťahovalo do Petrohradu. Ako sa uvádza v ruských médiách, „nie je to len rebranding, je to nová filozofia".
„Nástupca Kunlun Red Star začína novú kapitolu vo svojej histórii – s novou značkou, farbami, tímom a veľkými plánmi," uviedol portál SportExpress.
„Draci" dostali okrem nového mena a loga aj nové sídlo. Tím bude pôsobiť v SKA Arene, ktorá je s kapacitou takmer 22-tisíc miest najväčším hokejovým stánkom na svete.
Trénerom tímu bude dlhoročný kouč NHL Gerard Gallant. Skúsený kormidelník viedol v profilige mužstvá Columbusu, Floridy, Vegas a New Yorku Rangers.
Generálnym manažérom tímu sa stal Igor Varitsky. Súpiska pre nový ročník ešte nie je známa a figurujú na nej len štyri mená.
Tím strávi sezónu 2025/26 v Petrohrade, ale po nejakom čase plánuje odísť do Číny, kde by sa jeho domovom mal stať Šanghaj.
Zároveň majú Dragons ako klub „z Číny“ právo nedodržiavať limit zahraničných hráčov. Ruské tímy môžu mať v prihláške na zápas maximálne 5 cudzincov.
Shanghai Dragons budú po Baryse z Astany a Diname Minsk tretím zahraničným klubom v KHL.