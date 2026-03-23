Útočník Montrealu medzi hráčmi týždňa NHL. Svojimi výkonmi mu pomohol aj Slafkovský

Vľavo Juraj Slafkovsky a Cole Caufield.
Vľavo Juraj Slafkovsky a Cole Caufield.
TASR|23. mar 2026 o 18:52
Prvou hviezdou sa stal útočník Tampy Bay Nikita Kučerov.

Za Hráčov uplynulého týždňa v zámorskej hokejovej NHL vyhlásili útočníka Tampy Bay Nikitu Kučerova, krídelníka Nashvillu Filipa Forsberga a Colea Caufielda z Montrealu Canadiens, spoluhráča Slováka Juraja Slafkovského.

Kučerov, prvá hviezda týždňa, je momentálne najproduktívnejším hráčom NHL, keď má na konte 119 kanadských bodov (40+79).

V štyroch zápasoch uplynulého týždňa, z ktorých Tampa Bay vyhrala tri a raz prehrala po predĺžení, si 32-ročný Rus pripísal 6 gólov a 7 asistencií.

Pri víťazstve nad Seattlom Kraken sa blysol siedmym hetrikom a dvoma asistenciami. Išlo o jeho deviaty 5-bodový výkon v kariére. K výhre 5:2 nad Edmontonom zas prispel dvoma presnými zásahmi a dvoma asistenciami.

Forsberg sa s Predators radoval zo štyroch výhier zo štyroch stretnutí, v ktorých sa prezentoval deviatimi kanadskými bodmi (4+5). V 70 zápasoch prebiehajúceho ročníka nazbieral 31-ročný Švéd 62 bodov (32+30).

Caufield strelil štyri góly a pridal rovnaký počet asistencií v troch dueloch.

Montreal potiahol k dvom víťazstvám a stal sa prvým hráčom Canadiens, ktorý dosiahol hranicu 40 gólov v jednej sezóne od ročníka 1993/94, keď tento míľnik pokoril Vincent Damphousse.

Útočník Montrealu medzi hráčmi týždňa NHL. Svojimi výkonmi mu pomohol aj Slafkovský