Dobré správy pre Pospíšila. Vyšetrenie zranenia vyvrátilo najhorší scenár

Našťastie to nie je vážne

"Dozvedel som sa od doktora, že to nie je tak vážne, ako to mohlo byť. Som za to veľmi rád. Rehabilitácia teraz potrvá pár týždňov, samozrejme, ma mrzí, že nemôžem pokračovať s tímom," uviedol Pospíšil bezprostredne po vyšetrení, na ktoré išiel už s pozitívnou prognózou.

"Nevedel som, že čo presne mám očakávať. Mal som už informácie z Ostravy, že by to nemalo byť extra vážne. Chcel som ísť ešte za doktorom Grauzelom si to overiť a on mi presne vysvetlil, že čo tam mám.

Našťastie to nie je vážne, pretože najskôr som si myslel, že to bude na operáciu, som rád, že to tak nie je," dodal Pospíšil, ktorý nazbieral na turnaji sedem bodov (3+4) a po Liborovi Hudáčkovi (9 b, 5+4) bol najproduktívnejší hráč slovenského výberu v ostravskej skupine.