Kanaďan sa v Žiline dlho nezdržal. Po troch mesiacoch putuje do rakúskeho tímu

Scott Kosmachuk v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra.
Scott Kosmachuk v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK Nitra. (Autor: TASR)
TASR|5. dec 2025 o 19:56
ShareTweet0

Kosmachuk prišiel do Žiliny na začiatku septembra.

Kanadský hokejista Scott Kosmachuk ukončil spoluprácu so Žilinou, pôsobiť bude v rakúskom tíme Viedeň Capitals. Podľa klubového sa webu Vlci dohodli na prestupe 31-ročného krídelníka s tímom pôsobiacim v nadnárodnej ICE HL.

Kosmachuk prišiel do Žiliny na začiatku septembra. V tejto sezóne odohral v Tipsport lige 23 zápasov s bilanciou sedem gólov a sedem asistencií.

Žilinčania uviedli, že k prestupu prišlo pre vyšší počet legionárov a úspory finančných prostriedkov v ich tíme.

„Chcem sa poďakovať Scottovi Kosmachukovi za jeho pôsobenie v našom drese. Scott počas svojho angažmánu preukázal profesionálnu úroveň, pracovnú morálku a skúsenosti. Po veľmi korektnej obojstrannej dohode sa z dôvodu vyššieho počtu legionárov v našom tíme presúva do Vienna Capitals.

Prajem mu veľa športových úspechov, pevné zdravie a úspešné pokračovanie jeho hokejovej kariéry,“ povedal riaditeľ a generálny manažér Vlci Žilina František Skladaný.

V kádri Žiliny sú na legionárskych postoch momentálne piati Kanaďania – brankár Connor LaCouvee, obrancovia Gabriel Chicoine a Brendan Miller a útočníci Ryder Korczak a Brendan Ranford.

Kouč Milan Bartovič môže počítať aj so službami ruského obrancu Kirilla Djakova a poľského centra Kamila Walegu.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hráči Prešova sa tešia z gólu
Hráči Prešova sa tešia z gólu
Veľká vzpruha pre posledný Prešov. Na ľade Žiliny ukončil sériu prehrier
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Kanaďan sa v Žiline dlho nezdržal. Po troch mesiacoch putuje do rakúskeho tímu