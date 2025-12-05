Kanaďan sa v Žiline dlho nezdržal. Po troch mesiacoch putuje do rakúskeho tímu

Kanadský hokejista Scott Kosmachuk ukončil spoluprácu so Žilinou, pôsobiť bude v rakúskom tíme Viedeň Capitals. Podľa klubového sa webu Vlci dohodli na prestupe 31-ročného krídelníka s tímom pôsobiacim v nadnárodnej ICE HL.
Kosmachuk prišiel do Žiliny na začiatku septembra. V tejto sezóne odohral v Tipsport lige 23 zápasov s bilanciou sedem gólov a sedem asistencií.
Žilinčania uviedli, že k prestupu prišlo pre vyšší počet legionárov a úspory finančných prostriedkov v ich tíme.
„Chcem sa poďakovať Scottovi Kosmachukovi za jeho pôsobenie v našom drese. Scott počas svojho angažmánu preukázal profesionálnu úroveň, pracovnú morálku a skúsenosti. Po veľmi korektnej obojstrannej dohode sa z dôvodu vyššieho počtu legionárov v našom tíme presúva do Vienna Capitals.
Prajem mu veľa športových úspechov, pevné zdravie a úspešné pokračovanie jeho hokejovej kariéry,“ povedal riaditeľ a generálny manažér Vlci Žilina František Skladaný.
V kádri Žiliny sú na legionárskych postoch momentálne piati Kanaďania – brankár Connor LaCouvee, obrancovia Gabriel Chicoine a Brendan Miller a útočníci Ryder Korczak a Brendan Ranford.
Kouč Milan Bartovič môže počítať aj so službami ruského obrancu Kirilla Djakova a poľského centra Kamila Walegu.