Košice išli all-in. Bude Ceman pokračovať? Nechám to na neho, hovorí Spilar

KOŠICE. Vedeniu HC Košice sa vyplatilo zložiť široký káder, ktorý napokon potvrdil najvyššie ambície ziskom titulu majstra SR. Uviedol to športový manažér Gabriel Spilar, ktorý ocenil hráčov za to, akým spôsobom sa popasovali s tlakom a aj so silnou konkurenciou, ktorá bola v tíme. Zároveň naznačil, že pokračovanie spolupráce s trénerským rekordérom Danom Cemanom „je na dobrej ceste.“

Ceman získal už svoj tretí majstrovský titul v slovenskej extralige, ktorým sa osamostatnil pred viacerými hlavnými trénermi s dvoma titulmi.

Počas sezóny sa viackrát objavili špekulácie o tom, či bude v tíme pokračovať aj v ďalšej sezóne. Tento otáznik však nesúvisí iba s trénerom, ale aj s ďalšími hráčmi. VIDEO: Zostrih siedmeho zápasu finále

„Poviem to otvorene - išli sme tak na maximum, že sme ešte nemysleli na budúcu sezónu. Všetky myšlienky sme smerovali k tejto sezóne. Čo sa týka Cemana, tak s ním by to malo byť na dobrej ceste. Nechám to na neho,“ prezradil Spilar. Zároveň si uvedomuje, že práca na budovaní kádra pre ďalší ročník sa musí začať už čoskoro: „Sú veci, ktoré treba prebrať s vedením a rozhodnúť sa, akým smerom pôjdeme.“

Pre Spilara je titul z roku 2025 druhý počas trojročného pôsobenia v pozícii športového manažéra. Navzdory papierovo silnému kádru a vysokým očakávaniam nebola sezóna 2024/2025 pre Košičanov jednoduchá.

Začali ju sériou zápasov na ľade súperov, keďže v domovskej Steel aréne prebiehala rekonštrukcia. Košičanom sa síce na klziskách súperov darilo, no doma viackrát zaostali za očakávaniami fanúšikov. Situáciu im skomplikovalo aj viacero dlhodobých hráčskych výpadkov. V tom období tím ťažil zo širokého kádra. „Pomohlo nám to najmä počas sezóny. Každý mesiac sme mali 5-6 zranených hráčov a asi by sme to 2. miesto po základnej časti nedosiahli, keby sme nemali taký široký káder. Bol to risk, ale sme radi, že sme sa preň rozhodli. Som vďačný klubu za to, že môžeme mať také mužstvo,“ poznamenal Spilar.

So širokým kádrom a veľkým pretlakom najmä v ofenzíve súvisela aj konkurencia. Aj preto boli viacerí hráči na hrane základnej zostavy, niektorí sledovali záverečné zápolenia v pozícii zdravých náhradníkov. „Vážim si výdrž tých hráčov. Videli, aká konkurencia je v tíme. Nebolo to jednoduché, pretože každý chce hrať. Vytvorili veľmi dobrú kabínu a výborne to zvládli. Som na nich hrdý,“ konštatoval Spilar. Jeho prvá myšlienka po finálovej sérii smerovala k súperovi, ktorý donútil Košičanov ísť do predĺženia rozhodujúceho zápasu. „Gratulujem Nitre ku skvelej sezóne. Ukázala, že je to jeden z najlepších klubov nedávnych rokov, ak nie úplne najlepší. Bolo to veľmi ťažké finále a celkovo ťažká play off,“ uviedol Spilar. VIDEO: 26. epizóda podcastu Hokejový BOSS

