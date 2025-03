Spišiaci žijú sen, ktorý stále nekončí. V nedeľu dostanú Pohár Dušana Pašeka

KOŠICE. Dlhé minúty po záverečnej siréne rozhodujúceho zápasu o víťazstvo v základnej časti hokejovej extraligy sa košickou Steel Arénou rozliehali oslavné chorály početnej skupiny fanúšikov Spišskej Novej Vsi. Spišiaci dokázali piatykrát v šiestom vzájomnom zápase dvoch najlepších tímov základnej časti zvíťaziť 4:3 a opäť prekonali históriu. V nedeľňajšom domácom zápase proti Slovanu si prevezmú Pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti s do play off pôjdu z tej najvýhodnejšej pozície.

„Sú to obrovské emócie. Keď si spomeniem, že pred siedmimi rokmi sme nemali na autobus do Trnavy a dnes sme vyhrali základnú časť extraligy. Neviem ani popísať tie pocity. Je to neuveriteľné.

Veľmi málo ľudí si uvedomuje, čo sa vlastne v Spišskej deje, vrátane možno aj našich fanúšikov. Niektoré kluby na takéto chvíle čakajú celý život a nedočkajú sa, my sme za štyri roky získali dve medaily a vyhrali základnú časť. Je to absolútne najväčší úspech,“ rozhovoril sa jeden zo strojcov spišského hokejového zázraku, generálny manažér Richard Rapáč.

Veria, že sen ešte nekončí Za víťazstvo v základnej časti hráčom nič nesľúbil. „Nemám z čoho sľubovať,“ pousmial sa a za najdôležitejší faktor obrovského úspechu označil charakter mužstva: „Jednoznačne sa zišiel doteraz najlepší tím, aký sme mali. Možno nemáme tak individuálne zdatných hráčov ako Košice, ale máme srdiečko a aj slovenskí hráči, ktorí sú tu spolu už tretí či štvrtý rok vedia, že je to pre nich možno posledná šanca dokázať niečo veľké. A to nás ženie dopredu. To je to, čo nás zdobí. Myslím si, že aj dnes nám málokto veril, ale dokázali sme to ako jeden tím zvládnuť. A verím, že to ešte nie je koniec.“ VIDEO: Zostrih zápasu Košice - SNV

Druhý z bratov Rapáčovcov Branislav, kapitán mužstva ťahá mužstvo na ľade. „Je to sen, ktorý stále nekončí, ale pokračuje a pokračuje. Sme veľmi šťastní. Pre mňa je to prvýkrát v kariére, navyše v domácom klube v rodnom meste, ktorý to nikdy nevyhral. Pocity sú jednoducho super. Stále sa nejako posúvame ďalej . Gro hráčov ostáva stále rovnaké a chce ísť za úspechom. Aj dnes bolo vidieť, že možno Košice boli hokejovejšie, ale vybojovali sme to ako mužstvo,“ neskrýval Braňo nadšenie po veľkých objatiach s bratom, ale aj s hrdými rodičmi. Zlomom vyrovnanie v druhej tretine Na tvárach Košičanov sa naopak odzrkadľovalo sklamanie.

V zápase síce inkasovali prvý gól už po necelých troch minútach, keď Ben Johnson usmernil do bránky strieľanú prihrávku Gregoryho Meirelesa, ale ešte v prvej tretine dokázali otočiť po exportnej individuálnej akcii Oliviera Archambaulta a peknej akcii na konci ktorej bola parádna strela z prvej Matúša Havrilu. Až do polovice druhej tretiny to vyzeralo tak, že je len otázkou času, kedy Košičania odskočia na rozdiel dvoch gólov. Namiesto toho prišla využitá presilovka Spišiakov a vyrovnávajúci gól Connora Forda. V siedmej minúte tretej tretiny si Johnson s Meirelesom vymenili úlohy a Meireles poslal Spišiakov do vedenia a ten istý hráč pol minúty pred koncom pri košickej power play definitívne rozhodol. VIDEO: Tomáš Mikúš hodnotí zápas

Gól košického obrancu Tevesa deväť sekúnd pred koncom bol tak už len kozmetickou úpravou výsledku. „Určite je to veľká škoda. Vyhrávali sme dva jedna, ale neustrážili sme oslabenie a bolo vyrovnané. V tretej tretine sme si povedali, že to musíme byť my, čo dáme prvý gól, ale bohužiaľ sme ho dostali. Nevyšlo to. Musíme dvihnúť hlavy a ísť ďalej,“ hodnotil dvojbodový Matúš Havrila, na ktorého nadviazal Tomáš Mikúš:

„Ťažko sa hodnotí takýto zápas, v ktorom sa nakoniec rozhodlo o prvom mieste po základnej časti. Zápas bol dobrý, malo to už taký správny play off náboj. Aj náš výkon bol v poriadku, určite lepší ako v poslednom domácom zápase, ale nestačilo to.“ S Nitrou na diaľku o druhé miesto Po dvoch domácich prehrách v rade Košičania nielenže prišli o pozíciu lídra, ktorú dlho okupovali, ale v posledných dvoch zápasoch proti Novým Zámkom a Slovanu Bratislava budú s Nitrou na diaľku bojovať o druhé miesto po základnej časti. „Máme široký káder, ale skoro dva mesiace sme mali strašne veľa zranených hráčov. Ťahali sme síce jeden za druhého, ale niektoré zápasy nám ušli po predĺžení alebo nájazdoch a tam sa to lámalo. Ale to je už minulosť a musíme pozerať dopredu,“ hľadal príčiny straty prvého miesta Havrila, ktorý verí, že v posledných dvoch zápasoch pôjde celé mužstvo na sto percent a druhé miesto ustojí.

Podľa Mikúša už ani nejde o to, z ktorého miesta napokon do play off pôjdu: „Dôležité bude, aby sme v tých dvoch posledných zápasoch dali do toho všetko a naladili sa na play off, ktoré už je za dverami. Už sa netreba pozerať doprava ani doľava, všetci sa musíme sústrediť na svoj výkon. Musíme robiť na ľade správne veci, ktoré budeme musieť robiť aj v play off a nič nebrať na ľahkú váhu.“ VIDEO: Juraj Valach hodnotí zápas

Spišiaci budú o oslavách hlasovať V nedeľu čaká Spišskú Novú Ves hokejová eufória. Nielenže príde Slovan Bratislava, ale bude sa oslavovať aj víťazstvo v základnej časti. Ešte pred tým sa bude v kabíne hlasovať o tom, aké sa k prevzatiu Pohára Dušana Pašeka. Minulý rok Popradčania oslavovali búrlivo a fotili sa s pohárom a napokon neprešli cez Nitru vo štvrťfinále. Kapitán Branislav Rapáč podľa vlastných slov poverčivý nie je a podvolí sa rozhodnutiu kabíny.

„Bavili sme sa o tom v kabíne. Necháme hlasovať a podľa toho ako vyjde hlasovanie sa k oslavám postavíme. Ja sa prispôsobím väčšine. Keď budú chcieť oslavovať, tak budeme oslavovať, ak nie, tak ho len ukážeme, verím, že konečne pred vypredaným zimákom,“ dodal Rapáč.

VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS