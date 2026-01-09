ONLINE: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (37. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 37. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 37. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
09.01.2026 o 18:00
37. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Odložený
Spišská N. Ves
Prehľad
Rozhodca: Čahoj, Štefik – Staššák, Tvrdoň.
Prenos
Poznáme nový termín zápasu! Hrať sa bude 3.2.2026 o 17:30.
Dnes sa napokon hrať nebude! Dnešný zápas je odložený z dôvodu maródky v tíme Košíc. Kluby v súčasnosti rokujú o náhradnom termíne. Hrať sa nebude ani 11.1 v Nitre.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 37. kola TIPSPORT ligy medzi HC Košice a HK Spišská Nová Ves.
Košičania sú na treťom mieste tabuľky so ziskom 65 bodov. Z 36 odohraných zápasov majú na konte 20 výhier (18 po riadnom hracom čase) a 16 prehier (9 po riadnom hracom čase). Naposledy zvíťazili v Liptovskom Mikuláši 3:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je Krivošík s 36 bodmi.
Spišská Nová Ves je na 10. mieste tabuľky s 45 bodmi. Z 35 odohraných zápasov (tento mesiac bude dohrávať zápas s BB) má na konte 15 výhier (12 po riadnom hracom čase) a 20 prehier (17 po riadnom hracom čase). Naposledy vyhrala v Prešove 3:0. Najproduktívnejším hráčom tímu je Giroux s 25 bodmi.
Tieto tímy sa naposledy stretli v závere roka. Vtedy sa z víťazstva 2:1 po predĺžení tešili hokejisti Spišskej Novej Vsi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.