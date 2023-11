Tréner Košíc priznal, že mal obavy. Jendek vie, prečo Slovan prehral

Aj on si užil potlesk a skandovanie svojho mena, keď klub na informačnej kocke pripomenul predĺženie jeho zmluvy do konca sezóny 2024/2025.

Mali sme veľmi dobrú obranu. V druhej tretine sme Slovanu dovolili nejaké šance aj čas v našom pásme, no zvládli sme to.

Na pozápasovú tlačovú konferenciu neprišiel hlavný tréner Slovana Vladimír Růžička, ale jeho asistent Rudolf Jendek.

"Musím gratulovať súperovi k víťazstvu. Mal rozhodne väčšiu chuť a viac emócií v zápase. To rozhodlo. Bolo to dosť vyrovnané z pohľadu striel, žiaľ, my nedávame góly a to nám láme väzy.

Okrem toho, samozrejme, nedisciplinovanosť. Máme veľmi veľa vylúčených a potom často inkasujeme," poznamenal Jendek po tretej prehre Slovana po sebe.