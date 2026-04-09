VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava v 3. semifinále Tipsport ligy

Radosť hráčov Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|9. apr 2026 o 21:46
Slovan Bratislava uspel v 3. semifinále a Košice zdolal 4:1.

Tretie pokračovanie semifinálovej série medzi HC Košice a HC Slovan Bratislava prinieslo po dvoch vyrovnaných dueloch v hlavnom meste zmenu prostredia aj dynamiky.

V zaplnenej košickej Steel aréne sa z dôležitého víťazstva 4:1 tešili hostia z Bratislavy, ktorí sa tak v sérii ujali vedenia 2:1 na zápasy.

Zápas začal opatrnejšie, no kľúčovým faktorom sa ukázala efektivita hostí v presilových hrách.

Slovan udrel prvýkrát v prvej tretine, keď Ryan Dmowski svojím pohybom naviazal pozornosť obrany a Liam Pecararo ideálne naservíroval puk Loganovi Nijhoffovi, ktorý otvoril skóre. Pre kanadského útočníka to bol premiérový zásah v „belasom“ drese.

Rovnaký hráč bol ústrednou postavou aj v druhej tretine. Slovan opäť využil početnú výhodu, keď Nijhoff šikovným stiahnutím puku prekonal Dominika Riečického a zvýšil na 2:0.

Košická defenzíva inkasovala o pár minút neskôr aj tretí úder – po strele Vojtecha Zeleňáka sa k dorážke pred bránkou pretlačil skúsený Tomáš Marcinko a do odkrytej siete upravil na 3:0.

Domáci „oceliari“ sa do zápasu vrátili vďaka zvýšenému dôrazu. Nádej pre Košice vykresal Šimon Jelluš, ktorý neúnavne bojoval o puk v predbránkovom priestore a hoci z nie ideálneho uhla, dokázal prekonať Henriho Kiviaha.

Fínsky brankár v službách Slovana, ktorý v tomto zápase nahradil Jaroslava Janusa, však pôsobil po celý čas istým dojmom a ďalšiu drámu nepripustil.

V záverečnej tretine Košice v snahe o zvrat odvolali brankára a skúsili hru v šestici. Individuálna akcia Jelluša však nebola dotiahnutá do úspešného konca a odrazený puk ukoristil Martin Bakoš, ktorý strelou do prázdnej brány spečatil výsledok na konečných 4:1.

Slovan tak v Košiciach splnil cieľ a v ďalšom zápase bude mať príležitosť vybojovať si postupový mečbal.

