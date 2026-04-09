VIDEO: Mal dve presilovky, obe využil. Slovan vyhnal z bránky aj Riečického a oslavuje

Tipsport liga - 3. zápas semifinále
Košice - Slovan Bratislava 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Góly: 34. Jellúš (Petráš, Deyl) - 17. Nijhoff (Pecararo, Dmowski), 26. Nijhoff (Pecararo, O´Connor), 27. Marcinko (Zeleňák), 58. Bakoš
Rozhodcovia: Krajčík, Stano - Gegáň, Stanzel
Vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 8347
Košice: Riečický (27. Jurčák) - Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Jellúš, Petráš - Krivošík, Chovan, Repčík - Lamper, Havrila, Rogoň - Plochotnik, Kohút, Liščinský - Varga, Kvietok
Slovan Bratislava: Kiviaho - O´Connor, Bačik, Maier, Zeleňák, Královič, Turan, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Bondra, Solenský, Jendek
/stav série: 1:2/
Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade HC Košice 4:1 v treťom zápase semifinálovej série play off Tipsport ligy.
Ujali sa v nej vedenia 2:1 na zápasy. Štvrtý duel je na programe v piatok 10. apríla od 17.30 opäť v košickej Steel aréne.
Priebeh zápasu
V bránke Slovana nastúpil prvýkrát od 8. marca Kiviaho, v zostave absentoval potrestaný obranca Acolatse.
Od úvodu si oba tímy dávali pozor na defenzívu a skóre sa zmenilo až počas prvej presilovky.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava v 3. semifinále
Domáci doplatili na priveľa hráčov na ľade a Nijhoff si otvoril gólový účet v slovenskej extralige - 0:1.
Košičania nevyužili v úvode druhej časti presilovku a po nej opäť hrali so šiestimi hráčmi. Nijhoff využil aj druhú početnú výhodu Slovana, keď tečoval strelu Pecarara - 0:2.
O 37 sekúnd Marcinko dorazil strelu Zeleňáka, zvýšil na 0:3 a brankára Košíc Riečického vystriedal Jurčák.
Domáci znížili v 34. minúte, keď si obranca hostí Maier po Jellúšovej aktivite nešťastne zrazil puk do bránky - 1:3.
Hostí to však príliš nerozhodilo a naďalej pokračovali v hre, ktorá Košičanom nedovolila veľa šancí.
Tí sa v tretej tretine snažili o kontaktný gól, ale s ich príležitosťami si poradila defenzíva Slovana na čele s brankárom Janusom. Konečnú podobu výsledku dal počas hry domácich bez brankára Bakoš - 1:4.
Hlasy po zápase
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Hlavná príčina dnešnej prehry boli naše mentálne chyby, ktoré nás stáli výsledok. Pramenili z toho dva góly v oslabeniach. Naša intenzita bola dobrá, podarilo sa nám vypracovať si viac šancí než v predošlých zápasoch. Nevedeli sme ich však premeniť na góly.“
Simon Jellúš, útočník HC Košice: „Dostali sme veľa gólov, toľko sme počas sezóny nedostávali. Keď nám súper odskočil na rozdiel troch gólov, bolo ťažké doťahovať to. Uvedomujeme si, že sme spravili chyby, keď sme dvakrát zle striedali a dostali z toho menšie tresty. Verím, že sa z toho poučíme a zajtra budeme lepší. V situácii, že prehrávame 1:3 na zápasy, nie sme prvýkrát. Nemyslím si, že nás to rozhodí. Hrá sa na štyri víťazstvá. Zajtra do toho pôjdeme naplno s cieľom vyrovnať.“
Tomáš Surový, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Bol to podobný zápas ako prvé dva. Rozdiel bol v tom, že sme súperovi gólovo odskočili v presilovkách a pridali sme aj tretí gól. Hra však bola vyrovnaná. Sme radi, že sme zvíťazili, tešíme sa z toho, ale už sa pozeráme na ďalší zápas. Ten bude ešte ťažší.“
Tomáš Marcinko, útočník, kapitán HC Slovan Bratislava: „Za stavu 3:0 bola pred nami ešte takmer polovica zápasu, no dôležité bolo, že sme uhrali druhú tretinu v priaznivom stave. Snažili sme sa udržať ho a mali sme aj ďalšie šance. Zápas sme zvládli tak, ako sme si to predstavovali. Košice sú silné, celú sezónu dokazujú, že majú kvalitný tím a systém. O to viac si vážime, že sme dnes uspeli. Naša radosť z víťazstva sa však už skončila a pozeráme sa už na ďalší zápas.“
