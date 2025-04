Kŕč Nitry vystriedalo uvoľnenie. Nezvládli sme to výsledkovo ani herne, zhodnotil Mikúš

KOŠICE. Košickí hokejisti nedopriali, tentokrát už vypredanej Steel Aréne, majstrovské oslavy. Po dvoch víťazstvách v Nitre vyhrávali v sérii 3:1 na zápasy a v útrobách štadióna sa už určite chladilo šampanské, pripravené zrejme boli aj majstrovské šiltovky a víťazné cigary.

Ale rovnako ako v semifinálovej sérii so Zvolenom nevyužili na domácom ľade prvý mečbal a po prehre 2:4 majú šancu na reparát už v nedeľu v Nitre, kde bude finálový boj pokračovať šiestym zápasom. „Ťažko sa hodnotí takýto domáci zápas za takého stavu série. Bohužiaľ, nezvládli sme to nielen výsledkovo, ale ani herne.

Boli nejaké očakávania a keď sú veľké, tak to väčšinou nedopadne. Musíme sklopiť hlavy, začať makať tak ako sme makali predtým a verím, že to dotiahneme do víťazného konca.

Prvé dve série play off sme ukončili vonku, tak dúfam, že sa toto pravidlo potvrdí. Ale je to hokej, je to šport a vždy musíme najmä tvrdo makať, aby sme si to víťazstvo zaslúžili, či už v šiestom alebo siedmom zápase. Ale verím, že ten posledný krok spravíme my,“ verí košický útočník Tomáš Mikúš.

Zlomový tretí gól Už na začiatku druhej minúty hrali Košičania prvú z deviatich presiloviek v zápase. Neskórovali a prvú presilovku potom nevyužili ani hostia. Domáci vzápätí nepotrestali ďalšie vylúčenie hostí a po necelej štvrťhodine hry tak išli do vedenia hostia, keď dôrazný Jaedon Descheneau dotlačil spred bránky puk za chrbát Jaroslava Janusa. Košičania vzápätí nevyužili ani dvojnásobný trest pre Luka Greena a keď sa už začali diváci zhlukovať pred bufetmi, šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny Miloš Bubela pomedzi dvoch obrancov Košíc prestrelil Janusa a gólom do šatne poslal Nitru do dvojgólového vedenia. Košičania sa do zápasu vrátili po dvoch minútach druhej tretiny, keď Olivier Archambault znížil na rozdiel jediného gólu. Vzápätí mali viacero dobrých šancí, ale prišla fatálna chyba Josha Tevesa, ktorý spoza vlastnej bránky naslepo posielal puk, ale našiel len úplne osamoteného Samira Gilla medzi kruhmi a ten nedal Janusovi žiadnu šancu.

„Začali sme s dobrou energiou, mali sme príležitosti, aby sme urobili niečo so zápasom, vpred nás hnali aj diváci, ale potom sa stali nejaké individuálne chyby a namiesto toho, aby sme išli do vedenia, sa stal presný opak. Samozrejme problémom boli naše presilové hry, ktoré neboli efektívne a Nitrania dnes hrali veľmi dobre v oslabovkách. Je to pre mňa veľké varovanie, že sme dnes dostali tri góly pri rovnovážnom stave a aj v našej ofenzívnej zóne sme hrali nie presne to, čo by sme chceli hrať. Tretí gól nás zastavil, lebo sme získavali momentum a hnali nás aj diváci. Ale to sa v takých sériách stáva,“ označil tretí nitriansky gól za zlomový aj tréner Dan Ceman. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Nitra v 5. finále Tipos extraligy

Riečický prvýkrát v akcii V polovici druhej tretiny sa Nitre podarilo využiť presilovku a po góle Tomáša Hrnku a brankár Janus prvýkrát v play off prepustil miesto v košickej bránke Dominikovi Riečickému. V poslednej päťminútovke druhej tretiny Košičania opäť nevyužili ponúknuté presilovky, ani 24 sekúnd trvajúcu hru piatich proti trom a v tomto trende pokračovali aj v tretej tretine. Znížiť na konečných 2:4 sa im podarilo až necelých päť minút pred koncom tretej tretiny, keď pri vylúčení Róberta Bača odvolali z bránky Riečického a power play o dvoch hráčov využil Brett Pollock.

Podobnú šancu dostali domáci aj necelé dve minúty pred koncom pri vylúčení Marka Stachu, ale viac už zápas zdramatizovať nedokázali. „Ťažko povedať či nás niečím prekvapili. Skôr sme my z našej strany trochu uhli od taktiky, nebolo to ideálne najmä, čo sa týka hernej disciplíny a to musíme zmeniť,“ reagoval Mikúš na otázku, či ich niečím Nitrania prekvapili. Aj košický útočník aj tréner Dan Ceman pred šiestym zápasom v Nitre zhodne potvrdili, že na nevydarený piaty musia čo najrýchlejšie zabudnúť. „Teraz sa musíme vrátiť k našim základom. Musíme sa skoncentrovať na zápas, ktorý nás čaká v Nitre. Zabudnúť na toto, čo sa udialo teraz. A vieme, že to bude boj,“ dodal Ceman.

Kŕč vystriedalo uvoľnenie „Z našej strany výborný zápas, takto si to predstavujeme, hrať našu hru, byť rýchli a tlačiť sa do brány,“ hodnotil zápas nitriansky útočník Bubela, autor gólu do šatne v závere prvej tretiny. Ako dodal, rozhodujúce bolo, že mali so spoluhráčmi lepšie nastavené hlavy. Súhlasil s ním aj Tomáš Hrnka, ktorý sa po semifinálovej a aj finálovej odmlke dočkal svojho tretieho gólu v play off. „Povedali sme si hlavne to, aby sme nehrali v kŕči, lebo tie posledné zápasy tam nebola taká voľnosť ani v ofenzíve, ani v defenzíve. Dnes sme hrali uvoľnenejšie a bolo to vidieť,“ priblížil nastavenie nitrianskych hláv po dvoch domácich prehrách. VIDEO: Tomáš Hrnka reaguje po zápase Košice - Nitra

Svojich zverencov pochválil aj tréner Andrej Kmeč. „Vedeli sme, do čoho ideme, čo ten zápas znamená pre nás a samozrejme, čo znamená pre Košice. Ten zápas mohol rozhodnúť finále. Chalani od začiatku podali enormne tímový výkon, ktorý nás doviedol k víťazstvu. Veľa obetavostí, veľa dobrých vecí, veľa ubránených oslaboviek, ktoré sa nám kopili. My sme veľa presiloviek nemali, ale jednu sme dokázali využiť. Každý jeden hráč si dnes siahol na dno síl a ten cieľ, ktorý sme si dali pred týmto zápasom, aby sa séria vrátila do Nitry, sa nám podarilo splniť,“ povedal Kmeč.

Pod tlakom obaja Šiesty zápas finále sa hrá už v nedeľu. Otázkou je, či využijú Košičania druhý mečbal a potvrdia svoju výbornú bilanciu u súperov alebo Nitra prvýkrát vo finále vyhrá na domácom ľade a naplnia sa slová košického trénera Dana Cemana, ktorý po druhom zápase povedal, že Košičania sú pripravení na dlhú sedemzápasovú sériu. „Máme krátky čas na to, aby sme zregenerovali. Diváci budú nažhavení, tak isto aj my a tešíme sa na ďalší zápas. Sme radi, že sme finále pritiahli opäť domov. Dnešným výkonom sme ukázali, že sa nevzdávame, chceme vyhrať aj ďalší zápas a nech sa všetko rozhodne v siedmom zápase,“ dúfa nitriansky Tomáš Hrnka, ktorý vníma aj situáciu Košičanov, ale aj tlak, po ktorým budú v šiestom zápase hrať obaja súperi.

„Finálny krok je ťažký pre každého. My sme boli sme v podobnej situácii v sérii so Žilinou. Pod tlakom sa hrá aj dobre, aj zle. Oni boli dnes pod tlakom toho, že chceli oslavovať. My pod tlakom toho, že sa pre nás mohla skončiť sezóna. Uvidíme ako to bude v ďalšom zápase. Opäť budeme pod tlakom aj my, aj oni,“ myslí si Hrnka. Podľa Bubelu musia aj doma pokračovať v hre akú predviedli v Košiciach. Vzpruhou je podľa neho aj to, že pri víťazstve v Košiciach prvýkrát vo finálovej sérii strelili viac ako dva góly. „Veríme, že uspejeme aj v šiestom zápase, s tým sa vraciame domov. Musíme pokračovať v tom, čo sme hrali dnes. My sme vždy boli ofenzívny tím, vždy sme to tam tlačili a myslím si, že dnes to prepuklo a dali sme tie góly, ktoré očakávame,“ dodal.