Košice sa nechali strhnúť k hre, ktorú nechcú. Kašíka neprekonali ani zo 43 striel

KOŠICE. Hneď prvý zápas finálovej série extraligy medzi Košicami a Nitrou naznačil, že fanúšikov hokeja čaká parádne, vyrovnané a možno aj poriadne dlhé finále. V prestrelke s osemdesiatimi strelami na brankárov Jaroslava Janusa a Libora Kašíka napokon pred vyše sedemtisíc divákmi uspeli v Steel Aréne hostia vďaka dvom gólom Roberta Jacksona a Sebastiána Čederleho v prvej desaťminútovke tretej tretiny. A aj vďaka výbornému Kašíkovi, ktorý dokázal zastaviť 43 pukov letiacich na jeho bránku.

„Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, dlho to bolo vyrovnané. Na môj vkus to bolo na nás príliš hore, dolu. Akoby sme trochu viac pociťovali za stavu 0:0 tlak, začali sme sa viac tlačiť dopredu, prepadávali sme a mali tam veľké šance. Musíme to viac ukľudniť,“ priznal po prehre 0:2 košický útočník Marek Bartánus.

Kašík si pred zápasom povedal: Neblbni! Nitrania dokonale využili svoje korčuliarske kvality a vnútili Košičanom na ich veľkom ihrisku svoj spôsob hry. Navyše predviedli výborný výkon v defenzíve a dokázali ustáť aj košické presilovky. Košičania tak už v druhom zápase play-off po sebe nedokázali na domácom ľade skórovať a fanúšikom v Steel Aréne nedopriali gólovú radosť už 150 minút. VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - HK Nitra (1. finále)

„Bol to veľmi urputný boj a rozhodol jeden gól, na ktorom sa to lámalo a som strašne rád, že sme dnes ustrážili ten záver. Bol to počas celého zápasu skvelý tímový výkon, od útoku cez obranu až po mňa tam vzadu. Takto sa musíme prezentovať aj v ďalších zápasoch. Je to super, je to úžasné, ale je to len jeden krok, takže musíme byť nohami na zemi, dať sa dohromady, lebo zajtra to bude ďalší obrovský a možno ešte ťažší zápas,“ hodnotil výkon Nitry jeden z najväčších strojcov víťazstva Libor Kašík.

Ako priznal, cez deň mal zmiešané pocity. „Ráno pred zápasom aj na rozkorčuľovaní som chytal strašne. Ale keď som pri hymne videl plné tribúny tak som si povedal: čo blbneš, toto si chcel, tak si to poď užiť. Som rád, že ten zápas takto vyzeral a že sme sa takto všetci nastavili a uhrali ten prvý bod,“ prezradil. Neboli pred bránkou Diváci na prvý gól čakali až do úvodu tretej tretiny. Padol po trochu smolnom momente. Na útočnej modrej sa zrazili pri backchecku útočníci Šimon Petráš a Brett Pollock, Nitrania sa dostali do prečíslenia 4 na 2 a napokon Jackson pretlačil puk do košickej bránky. Pri druhom góle zas rozhodlo buly pred bránkou Nitry, po ktorom získal puk Dávid Okoličányi.

Parádnou prihrávkou našiel na útočnej modrej naštartovaného Filipa Bajteka, ten vystrelil po ľade na Janusov betón a odrazený puk pohodlne do bránky dopravil Čederle. „Výborne im zachytal brankár, ale my mu to musíme viac sťažiť. Musíme viac chodiť pred bránu a po dorážky. Brankári keď to vidia, tak to všetko pochytajú. Oni tiež svoje góly dali z dorážok,“ poukázal na príčiny streleckého trápenia Bartánus, na ktorého nadviazal aj tréner Dan Ceman. VIDEO: Najnovšia epizóda podcastu Hokejový BOSS

„Bol to skvelý prvý zápas finále v play-off. Mal všetko, čo sme od neho očakávali. Obe mužstvá hrali výborne, dobre forčekovali. My sme dnes sme neboli až takí sebavedomí na puku. A v útoku sme neskórovali ani z takých šancí, z ktorých sa nám obvykle podarilo trafiť sieť. Nemali sme dostatočný priestor pred bránkou, kde by sme to mohli premeniť. Brankár Kašik dnes chytal vynikajúco. Budeme musieť nájsť riešenie na to, ako dostať puk do bránky. Stále očakávame dlhú sériu. Prvý bod ide Nitranom, hrali skvelý zápas a my sa musíme v tom druhom zlepšiť,“ dodal Ceman.

Skvelá defenzíva s pevným základom v bráne Ofenzívna sila Nitry je známa, v prvom finále sa k nej pridala aj výbornú defenzívu, s ktorou mali Košičania veľké problémy. „Bol to od nás výborný tímový výkon. Pevným základom bol Kaša v bráne, ale dnes bolo na našom mužstve vidieť, že v prvom rade chceme dobre brániť a chceme spraviť maximum pre to, aby sme dostali čo najmenej gólov. Či už pri hre 5 na 5, alebo v oslabovkách. A sme si vedomí toho, že keď dostaneme nejakú šancu, tak ju vieme využiť. Dnes sa nám podarilo využiť dve, aj keď sme mohli v tom zakončení niekedy byť ešte troška pohotovejší, alebo mať lepšie rozhodnutia. Ale pre nás bolo dnes prvoradé odohrať výborný defenzívny zápas, čo sa podarilo. A sme vďační za prvý bod v sérii,“ povedal po zápase nitriansky tréner Andrej Kmeč.

Na ťahu sú Košičania Košičania akoby na domácom ľade pociťovali väčší tlak ako na ľade súperov. V polovici zápasu ustáli relatívne dlhé oslabenie o dvoch hráčov, ale tento moment napriek zvýšenému tlaku na bránku Kašíka nevyužili na úvodný gól, čo bola škoda aj podľa Bartánusa.

„Čaká nás ďalší zápas, takže musíme to rýchlo hodiť za hlavu a poučiť sa z toho prvého. Na mužstvo aké máme je tlak celú sezónu a musíme sa s tým vysporiadať a hrať úplne iný zápas. Neotvárať to, lebo určite nechceme hrať hokej hore, dolu na tomto veľkom ľade. Musíme si to postrážiť, lebo šance boli na oboch stranách, ale oni góly dali a my nie,“ dodal Bartánus.

Ešte o desať percent lepšie Nitrania si úvodné víťazstvo v sérii užili aj početnou skupinou fanúšikov, s ktorou si dopriali aj tradičný víťazný chorál na košickom ľade. Podľa Kašíka prvé víťazstvo ešte nič neznamená a séria môže byť ešte veľmi dlhá a ťažká. „Samozrejme by bolo super, keby to bolo 4:0, ale musíme byť realisti. Sme radi za tento zápas, ale ešte nám pohár nedal. Musíme ho ešte trikrát zopakovať. Košice majú silný tím a aj káder na to, aby nás ešte poriadne potrápili, ale rovnako aj my. Ten pohár je čerešnička na torte, ktorú opäť chcem. Tie emócie sú fakt silné, takže ja dúfam, že to zopakujeme,“ verí Kašík. Podľa strelca druhého nitrianskeho gólu Sebastiána Čederleho bude aj v druhom zápase dôležité, aby im rovnako dobre fungovali nohy ako v tom prvom.