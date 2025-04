Finále ponúkne skvelý hokej. Košice majú Janusa, ale titul získa Nitra, ak...

Nitra z pohľadu rozšírených štatistík mala dosiahnuť 13 gólov, zatiaľ čo Košice len 11. V skutočnosti to bolo na góly 14:11 pre Košice. Takmer identické boli aj ďalšie metriky ako napr. úspešnosť brankárov, vhadzovaní, počtu striel, atď.

V základnej časti získali Košice vo vzájomných zápasoch 9 bodov, zatiaľ čo Nitra len tretinu z nich. Pri bližšom pohľade do dát, ale nie je vôbec vidieť, kto bol v týchto zápasoch lepší.

Jedine v počte bodyčekov má Nitra jasnejšiu prevahu v pomere 3 ku 2. Vyrovnanosť oboch tímov je až do očí bijúca a mala by sa preniesť aj do finále.

Čo hovorí história

Oba tímy sa vo finále extraligy stretli proti sebe iba raz, v roku 2014. Vo finálovej sérii boli úspešnejšie Košice, ktoré vyhrali sériu 4:3 na zápasy, keď až 3x sa im podarilo Nitru poraziť v predĺžení.