Košičanov nechceli pustiť z ľadu. Dnes si zaslúžime pivko, vraveli hráči

V náročnom siedmom dueli síce v počte streleckých pokusov ťahali za kratší koniec, no podržal ich výborný brankár Riečický, skúsenosti veteránov i povestná troška šťastia. Rivalov z Michaloviec zdolali 3:1.

Svojich miláčikov by priaznivci držali na ľade najradšej do rána.

Košickí hokejoví fanúšikovia si plnými dúškami užívali veľký moment. Nezažili ho dlhých osem rokov. Jeden z najslávnejších slovenských hokejových klubov postúpil do finále extraligy po prvý raz od roku 2015.

Jeho odpovede sa zhodovali s väčšinou. “Líškam” sa nedala uprieť bojovnosť, siahali po ešte väčšej senzácii, než akou bolo ich doterajšie pôsobenie v play off.

"Dostali sme mužstvo, ktoré bolo v eufórii a na víťaznej vlne. Bola to veľmi ťažká séria, klobúk dole pred Michalovcami. Na konci sa ukázali skúsenosti a kvalita v našom mužstve,” povedal jeden z lídrov Košíc Marek Bartánus.

“Bola to veľmi náročná séria. Klobúk dole pred Michalovcami, že mali sily, hoci hrali už v tretej sérii. Napokon sme ich však mali viac a na konci sa šťastie priklonilo na našu stranu,” zhodnotil Marek Slovák.

“Chcem pogratulovať Petrovi Kudelkovi a jeho tímu za úžasnú jazdu v play off. Nedali nám nič zadarmo. Stavali už na prvej série proti Trenčínu a pokračovali v tom proti Slovanu. Zaslúžila sa o to aj skupina lídrov okolo hráčov ako Mihalik, Buc alebo Suja. Gratulujem, bolo to veľmi pôsobivé,” pridal sa tréner Dan Ceman.